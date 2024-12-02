Агент Трабукки о заявлении главы Самарской области в прокуратуру: «Мне скрывать нечего. Поиск справедливости – это хорошо, в Италии через это прошли 20 лет назад»

Марко Трабукки отреагировал на информацию о завышенных агентских комиссиях.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подготовил обращение в прокуратуру , содержащее запрос на проверку связанных с «Крыльями» сделок с участием агентов, в частности, Павла Андреева и Марко Трабукки .

В документе приводится, в частности, пример трансфера Егора Карпицкого в солигорский «Шахтер » – утверждается, что представлявший интересы футболиста Трабукки получил 350 тысяч евро за трансфер, сумма которого составила 150 тысяч евро.

– Вас не удивляет все происходящее в Самарской области?

– Сейчас я в Италии, не очень слежу за темой.

– Сообщается, что комиссия за трансфер Егора Карпицкого больше, чем трансфер.

– Нет, комиссия была одна, она была заплачена.

– Как вы относитесь к деятельности губернатора по борьбе с агентами?

– В Италии прошли через это 20 лет назад. Поиск справедливости – это хорошо.

– В случае, если к вам обратятся правоохранительные органы, вы готовы приехать?

– Мне нечего скрывать. Всегда буду рад помочь, – сказал Трабукки.