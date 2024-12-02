Агент Трабукки о заявлении главы Самарской области в прокуратуру: «Мне скрывать нечего. Поиск справедливости – это хорошо, в Италии через это прошли 20 лет назад»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подготовил обращение в прокуратуру, содержащее запрос на проверку связанных с «Крыльями» сделок с участием агентов, в частности, Павла Андреева и Марко Трабукки.
В документе приводится, в частности, пример трансфера Егора Карпицкого в солигорский «Шахтер» – утверждается, что представлявший интересы футболиста Трабукки получил 350 тысяч евро за трансфер, сумма которого составила 150 тысяч евро.
– Вас не удивляет все происходящее в Самарской области?
– Сейчас я в Италии, не очень слежу за темой.
– Сообщается, что комиссия за трансфер Егора Карпицкого больше, чем трансфер.
– Нет, комиссия была одна, она была заплачена.
– Как вы относитесь к деятельности губернатора по борьбе с агентами?
– В Италии прошли через это 20 лет назад. Поиск справедливости – это хорошо.
– В случае, если к вам обратятся правоохранительные органы, вы готовы приехать?
– Мне нечего скрывать. Всегда буду рад помочь, – сказал Трабукки.
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