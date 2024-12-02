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Агент Сафонов о Федорищеве: «В Самарской области нет других проблем, кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Пусть покажет документы – Андреев ничего не подписывал, думаю»

Агент Алексей Сафонов заявил что его удивили действия главы Самарской области.

Ранее стало известно, что губернатор Вячеслав Федорищев подготовил запрос в прокуратуру о проверке деятельности «Крыльев Советов» и некоторых сделок клуба при участии агентов, в частности, Павла Андреева и Марко Трабукки. Утверждается, что проведенный аудит показал признаки «решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе».

По мнению Федорищева, выявленные при оценке деятельности клуба нарушения необходимо проверить по трем статьям УК РФ – «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК) и «Мошенничество» (ст. 159 УК) или «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК).

«В Самарской области нет других проблем, что ли, кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Я часто приезжаю в Самару и пока доеду до стадиона... Даже бутылку воды в машину не возьмешь, может так сильно встряхнуть... А то он там вызывает Пашу (агента Павла Андреева – Спортс’’) куда-то приехать. Пусть он документы покажет, я думаю, что тот же Андреев ни одной бумаги не подписал.

Он рассказывает, что кто-то кому-то напел. Я хотел бы бумаги посмотреть, ждем. В каждой профессии есть как подлецы, так и нормальные люди. Не хочу, чтобы обобщали. Например, лично я плачу налоги, зарабатываю свои деньги. Именно зарабатываю, а не получаю. Я спокойно смотрю в глаза игрокам и везде.

У меня вызывают удивление его действия. Может, он какой-то хайп хочет поймать. Видимо, его кто-то консультирует. Но не лучшие консультанты, наверное», — сказал Сафонов.

Федорищев попросил прокуратуру проверить сделки Андреева и Трабукки с «Крыльями» на предмет извлечения личной выгоды. Агенты получали больше суммы сделки при трансферах из «Чертаново» (РБК)

Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
агенты
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
Политика
Вячеслав Федорищев
Павел Андреев
Алексей Сафонов
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