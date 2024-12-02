Экс-директор «Юве» Керубини об интересе «Спартака»: «Это большой клуб. Многие могут быть заинтересованы в работе там»

Федерико Керубини высказался об интересе со стороны «Спартака».

Ранее сообщалось , что бывший спортивный директор «Ювентуса » является одним из кандидатов на должность в московском клубе. В 2023 году Керубини был отстранен на 16 месяцев от футбольной деятельности в Италии.

«Спартак » – большой клуб, и я думаю, что многие спортивные директоры могут быть заинтересованы в работе там», – сказал Керубини.

Аньелли, Недвед, Паратичи, Арривабене и Керубини отстранены на срок от 8 месяцев до 2,5 года по делу о финансовых махинациях «Юве»