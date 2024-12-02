Экс-директор «Юве» Керубини об интересе «Спартака»: «Это большой клуб. Многие могут быть заинтересованы в работе там»
Федерико Керубини высказался об интересе со стороны «Спартака».
Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор «Ювентуса» является одним из кандидатов на должность в московском клубе. В 2023 году Керубини был отстранен на 16 месяцев от футбольной деятельности в Италии.
«Спартак» – большой клуб, и я думаю, что многие спортивные директоры могут быть заинтересованы в работе там», – сказал Керубини.
Аньелли, Недвед, Паратичи, Арривабене и Керубини отстранены на срок от 8 месяцев до 2,5 года по делу о финансовых махинациях «Юве»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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