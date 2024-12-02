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Бабич о «Спартаке»: «Верим в чемпионство в этом сезоне, у нас очень качественная команда. Смотреть нужно только на себя, не думать о «Зените» или «Краснодаре»

Срджан Бабич верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне.

Красно-белые одержали в Мир РПЛ 5 побед подряд и занимают 3-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.

«Мы не думаем о «Зените» или о ком-либо, только о своей игре. Конечно, мы верим в чемпионство в РПЛ в этом сезоне, но нам нужно смотреть только на себя и на то, что мы делаем.

Не нужно думать о «Зените» или «Краснодаре», ведь впереди у нас игра с «Пари НН». Но даже если люди не верят в нас, то мы верим, что можем стать чемпионами в этом сезоне, потому что наша команда очень качественная.

Мы не думаем о серии из пяти побед, нужно двигаться шаг за шагом, от матча к матчу, мы не должны смотреть назад. Но, честно, я не думаю об этом, потому что это может влиять. Хочу оставаться скромным, чтобы готовиться к следующему матчу», – сказал защитник «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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