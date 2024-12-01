  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Саратовской области получил сигнал из АП – не вести переговоры с агентом Андреевым по «Соколу» до конца расследования, запущенного Федорищевым (Иван Карпов)
20

Глава Саратовской области получил сигнал из АП – не вести переговоры с агентом Андреевым по «Соколу» до конца расследования, запущенного Федорищевым (Иван Карпов)

Глава Саратовской области получил сигнал из АП – не общаться с Павлом Андреевым.

Губернатор Роман Бусаргин распорядился заморозить переговоры с агентом Павлом Андреевым, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

Ранее сообщалось, что Андреев ищет для «Спартака» варианты для сотрудничества с клубом Мелбет Первой лиги, который бы стал буфером между основным клубом и «Спартаком-2», выступающим в LEON-Второй лиге Б.

Переговоры с руководителями Саратовской области по поводу возможного сотрудничества в таком формате с «Соколом» уже были запланированы.

На следующей неделе должна была состояться итоговая встреча Андреева с представителями областного Министерства спорта. 

Теперь утверждается, что губернатору Саратовской области позвонили из Администрации Президента РФ и сказали не давать хода сотрудничеству до конца расследования деятельности агентской группы Андреева, запущенного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»

Губернатор Самарской области: «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
Вячеслав Федорищев
Павел Андреев
агенты
logoСпартак
Политика
logoСокол
logoПервая лига
logoСпартак-2
logoВторая лига Б
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава Самарской области о том, работает ли еще в «Крыльях» информатор о коррупционном долге в 36 млн рублей: «Не могу сказать. Тайна следствия»
11вчера, 17:12
Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»
91вчера, 16:33
Президент «Ростова» о словах главы Самарской области: «Что значит бороться с агентами? У любого футболиста он есть, и чтобы совершить трансфер, нужно договариваться»
530 ноября, 18:50
Агент Сафонов о словах главы Самарской области про коррупцию: «Утверждать, что все агенты воруют, судьи берут взятки – неправильно. Человек только пришел, решил сразу менять правила»
1630 ноября, 16:17
Губернатор Самарской области: «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе»
15129 ноября, 11:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роналду проиграл 1 млн долларов болельщику в футбольном челлендже от Мистера Биста
1023 минуты назадФото
Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)
1229 минут назад
Мостовой о Тедеско: «Не кажется сильным тренером и в футбол не играл. Раз попал куда-то, теперь что-то происходит. Был бы у меня агент, я бы тоже ходил из команды в команду»
2442 минуты назад
Гендиректор «Пари НН» о фразе Гончаренко судье Бобровскому: «Виктора Михайловича неправильно поняли, думаю, было искажение смысла. Поговорим с ним, дадим позицию клуба»
447 минут назад
Выручайте Пепа: заходите в Аэрофутбол, выбирайте «Сити», начинайте побеждать
48 минут назадСпецпроект
Агент Сафонов о Федорищеве: «В Самарской области нет других проблем, кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Пусть покажет документы – Андреев ничего не подписывал, думаю»
2457 минут назад
Флик о судействе в Ла Лиге: «Все зависит от «Барсы», считаю – вы побеждаете, когда играете лучше. Не хочу оправдываться»
18сегодня, 14:37
В «Локо» заявили, что не продадут Ненахова и Сильянова. «Спартак» интересуется защитниками
10сегодня, 14:32
Месси, Роналду, Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родри, Ямаль и Нойер – среди претендентов на попадание в символическую сборную года от FIFPro
48сегодня, 14:23
Ловчев о Жозе: «Пивная бочка, весит 100 с лишним килограммов – как «Спартак» его привез? Сидеть на скамейке – это одно, а выходить и делать результат – совсем другое»
28сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» собирается предложить Раулю Асенсио новый контракт с повышением зарплаты
15 минут назад
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником в сезоне после 0:3: «Но нельзя поддаваться панике. Надо продолжать работать и побеждать на следующей неделе»
7 минут назад
Ловчев об Угальде: «Это Пеле на самом деле. Если будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов»
618 минут назад
«Динамо» интересуется Глебовым. «Ростов» отложил все переговоры по хавбеку до зимней паузы («СЭ»)
522 минуты назад
Шикунов про Угальде: «Допускаю, что «Спартак» получит серьезные предложения из Европы. За 25 млн точно могут продать. Даже за 30»
1032 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо». Тюкавин, Артур, Нгамале, Карраскаль, Уткин и Садулаев играют
1033 минуты назад
«Спартак» следит за Пальцевым из «Динамо» Махачкала. Трансфер защитника зимой маловероятен (Metaratings)
453 минуты назад
Дюков о росте курса валют: «РФС не может на это влиять. Финансовое состояние клубов более чем удовлетворительное, но ситуация у каждого своя»
3сегодня, 14:30
Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Осасуну»
160сегодня, 14:24
«Фиорентина» о состоянии Бове: «Он в сознании, бодр, поговорил с семьей и командой. Врачи проведут дополнительные обследования для установления причин произошедшего»
1сегодня, 14:19