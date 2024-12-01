Глава Саратовской области получил сигнал из АП – не вести переговоры с агентом Андреевым по «Соколу» до конца расследования, запущенного Федорищевым (Иван Карпов)

Глава Саратовской области получил сигнал из АП – не общаться с Павлом Андреевым.

Губернатор Роман Бусаргин распорядился заморозить переговоры с агентом Павлом Андреевым, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее сообщалось , что Андреев ищет для «Спартака » варианты для сотрудничества с клубом Мелбет Первой лиги, который бы стал буфером между основным клубом и «Спартаком-2», выступающим в LEON-Второй лиге Б.

Переговоры с руководителями Саратовской области по поводу возможного сотрудничества в таком формате с «Соколом » уже были запланированы.

На следующей неделе должна была состояться итоговая встреча Андреева с представителями областного Министерства спорта.

Теперь утверждается, что губернатору Саратовской области позвонили из Администрации Президента РФ и сказали не давать хода сотрудничеству до конца расследования деятельности агентской группы Андреева, запущенного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым .

Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»

Губернатор Самарской области: «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе»