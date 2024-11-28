«Ростов» заменил пластиковое ограждение скамейки, сломанное Станковичем во время матча Кубка России

«Ростов» заменил пластиковое ограждение скамейки, сломанное Деяном Станковичем.

«Спартак » на выезде уступил «Ростову » в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

Во время матча в трансляции «Матч ТВ» показали сломанное ограждение скамейки гостей – в нем была пробита дыра . Комментатор встречи Роман Трушечкин сообщил, что защитное стекло сломал главный тренер красно-белых.

«Ростов» выложил фото скамейки после замены стекла.

«Знаем, что многих из вас волнует эта тема 😱. Работники стадиона все сделали оперативно 👌», – сказано в сообщении клуба.