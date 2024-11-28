«Ростов» заменил пластиковое ограждение скамейки, сломанное Станковичем во время матча Кубка России
«Ростов» заменил пластиковое ограждение скамейки, сломанное Деяном Станковичем.
«Спартак» на выезде уступил «Ростову» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).
Во время матча в трансляции «Матч ТВ» показали сломанное ограждение скамейки гостей – в нем была пробита дыра. Комментатор встречи Роман Трушечкин сообщил, что защитное стекло сломал главный тренер красно-белых.
«Ростов» выложил фото скамейки после замены стекла.
«Знаем, что многих из вас волнует эта тема 😱. Работники стадиона все сделали оперативно 👌», – сказано в сообщении клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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