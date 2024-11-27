Карпин скинул «Спартак» в Путь регионов. Станкович со злости разбил стенку скамейки

Использовали право на ошибку.

«Спартак» проиграл и ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России – 1:2 в гостях от «Ростова» после домашних 0:1.

В первом тайме ростовчане повели 2:0 благодаря голам Егора Голенкова и Виктора Мелехина, «Спартак» во втором тайме отыграл один мяч: забил, пройдя все поле, Кристофер Мартинс. Этого и близко не хватило.

Станкович так разозлился, что разбил стенку своей скамейки. Вероятно, из-за судей

Во втором тайме в трансляции виднелась дыра в пластиковой стенке тренерской скамейки. Комментаторы «Матча» уточнили, что пробил ее именно главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Его тут же показали: серб саркастично аплодировал. Вероятнее всего, судьям – главным работал Сергей Карасев.

Потом оператор ловил Станковича в этой дыре.

Атмосферно с учетом предыстории.

Станкович был еще и недоволен, что его отдельно и крупно снимают: возмущался в камеру и показывал на поле со словами «Там игра». Намекал, что показывать нужно не его.

После матча он отказался отвечать на вопросы журналистов, на пресс-конференции просто извинился за скамейку и сказал, что готов оплатить ремонт.

Что могло так выбесить Станковича?

Есть минимум два варианта, оба связаны с неназначенными пенальти в ворота «Ростова».

На 48-й минуте столкнулись Маркиньос с Константином Кучаевым – никакого свистка.

Правда, экс-судья Анатолий Синяев для Betonmobile уточнил, что скорее согласен с арбитрами, потому что оба игрока смотрели на мяч и не совершали резких движений, а столкнулись корпус в корпус.

А через пять минут защитник «Ростова» Илья Жбанов держал в штрафной Мартинса – так выглядело единоборство.

Тут Синяев как раз за пенальти, потому что Жбанов захватом не пустил спартаковца в ту зону, куда пошла подача.

Что теперь в Кубке России?

«Спартак» опускается из Пути РПЛ в Путь регионов. В верхней сетке остался еще один ответный четвертьфинал, в четверг у «Локомотива» с «Динамо».

Команда Деяна Станковича попадет на кого-то из нижней части: «Краснодар», «Акрон», «Динамо» Махачкала или «Урал». Три варианта из РПЛ и екатеринбуржцы Олега Шатова, которые рвутся обратно.

Продолжение Фонбет Кубка России после оставшегося на четверг московского дерби – уже весной, 11-13 марта 2025-го.

Фото: трансляция «Матч ТВ»; vk.com/fcrostov