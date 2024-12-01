Генич о «Спартаке»: «Шамар и Жозе – неликвид, с ними надо расставаться. Нужен форвард как Соболев»
Константин Генич считает, что Шамар Николсон и Виллиан Жозе не нужны «Спартаку».
«Будем откровенны и признаем, что Шамар и Жозе на данный момент для «Спартака» неликвид. С ними надо расставаться. Садиться за стол переговоров, рассчитывать и того, и другого, и брать хорошего форварда.
Если не смогли взять Кордобу, нужен большой нападающий. Когда ты играешь против насыщенной обороны и низкого блока, нужен форвард, который может продавить.
А у «Спартака» только Мартинс может, Бабич когда придет в штрафную и потолкается. А нужен форвард такой, как Соболев. Мне кажется, им большой нападающий может [помочь].
Сколько могут попросить за Даку? Десять? Что, «Спартак» не должен 10 отдавать за него? Это подтвержденное качество. Если есть амбиции, их надо подкреплять», – заявил комментатор «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости