Генич о «Спартаке»: «Шамар и Жозе – неликвид, с ними надо расставаться. Нужен форвард как Соболев»

Константин Генич считает, что Шамар Николсон и Виллиан Жозе не нужны «Спартаку».

«Будем откровенны и признаем, что Шамар и Жозе на данный момент для «Спартака» неликвид. С ними надо расставаться. Садиться за стол переговоров, рассчитывать и того, и другого, и брать хорошего форварда.

Если не смогли взять Кордобу , нужен большой нападающий. Когда ты играешь против насыщенной обороны и низкого блока, нужен форвард, который может продавить.

А у «Спартака » только Мартинс может, Бабич когда придет в штрафную и потолкается. А нужен форвард такой, как Соболев . Мне кажется, им большой нападающий может [помочь].

Сколько могут попросить за Даку? Десять? Что, «Спартак» не должен 10 отдавать за него? Это подтвержденное качество. Если есть амбиции, их надо подкреплять», – заявил комментатор «Матч ТВ».