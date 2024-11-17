«Зимой «Спартаку» можно избавиться от Жозе. Абена не пришелся ко двору, еще Дуарте на выход, возможно. Маркиньос не так ярок, как хотелось бы». Дьяков о красно-белых
Виталий Дьяков назвал игроков, от которых «Спартаку» стоит избавиться зимой.
«Зимой «Спартаку» можно избавиться от Виллиана Жозе. Может, какие-то футболисты еще будут на выход. Станковичу виднее.
Абена не совсем пришелся ко двору. Не ахти он. Возможно, на выход еще Дуарте.
Маркиньос пока не так ярок, как хотелось бы, про него «вау» не скажешь. Нужны голевые действия для атакующего игрока», – заявил бывший защитник «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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