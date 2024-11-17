«Зимой «Спартаку» можно избавиться от Жозе. Абена не пришелся ко двору, еще Дуарте на выход, возможно. Маркиньос не так ярок, как хотелось бы». Дьяков о красно-белых

Виталий Дьяков назвал игроков, от которых «Спартаку» стоит избавиться зимой.

«Зимой «Спартаку » можно избавиться от Виллиана Жозе . Может, какие-то футболисты еще будут на выход. Станковичу виднее.

Абена не совсем пришелся ко двору. Не ахти он. Возможно, на выход еще Дуарте .

Маркиньос пока не так ярок, как хотелось бы, про него «вау» не скажешь. Нужны голевые действия для атакующего игрока», – заявил бывший защитник «Динамо».