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  • Генич об Амарале: «Спартак» не простил ему летнюю кампанию: Мангаш не стал основным, Жозе – провал, Кордоба – последняя капля. Учитывая деньги клуба, директор должен стрелять почти без промахов»
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Генич об Амарале: «Спартак» не простил ему летнюю кампанию: Мангаш не стал основным, Жозе – провал, Кордоба – последняя капля. Учитывая деньги клуба, директор должен стрелять почти без промахов»

Константин Генич подвел итоги работы Томаша Амарала в «Спартаке».

Португалец покинул должность спортивного директора красно-белых 10 ноября.

«Есть несомненные плюсы: это Барко и Угальде. Но я думаю что «Спартак» не простил Амаралу летнюю трансферную компанию.

Все таки не будем забывать, что два игрока пришли по протекции тренера. Мангаш так и не стал основным и даже непонятно на какой позиции его использовать. Это точно трансфер Амарала. Виллиан Жозе – это просто провал, как считает руководство. И только один успешный трансфер Барко за очень внушительные деньги. 

Учитывая, кого «Спартак» взял, а кого не взял – я думаю, есть претензии. Сорвавшийся трансфер Актюркоглу, когда можно было договориться и спортивный директор не сумел с турецкой стороной найти какой-то компромисс и в итоге все обломилось.

Актюркоглу в последний день трансферного окна оказывается в «Бенфике» и там забивает практически в каждом матче. За сборную забивает – игрок в полном порядке. Хотя, как говорят, все было на мази у Керема со «Спартаком», просто надо было договориться. Амарал не справился. 

И последней каплей, безусловно, стала история с Кордобой. «Спартак» об этом не скажет напрямую, но я уверен и не сомневаюсь, что история с Кордобой, где, возможно, Амарал выступил не за подписание этого игрока за эти деньги летом – послужила последней каплей.

И когда Кордоба еще приехал и сыграл хороший матч в Москве против «Спартака» и потом переподписал контракт с «Краснодаром», а Амарал, возможно, говорил, что он контракт не подпишет и мы зимой его возьмем на более адекватных условиях – сыграло свою роль. «Краснодар» сыграл на опережение, а Амарал опоздал. 

Были хорошие моменты в карьере у Амарала, как признает «Спартак». Довольны скаутом Пинту, который пришел вместе с Амаралом, довольны Барко. Но в целом за почти 2 года работы он подтвердил, что должность расстрельная. 

Учитывая деньги, которые есть у «Спартака», спортивный директор должен стрелять если и с промахом, по примеру биатлона, то только с одним. А когда ты столько стреляешь мимо – организационные выводы могут последовать незамедлительно», – написал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем блоге в «Дзене».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: блог Константина Генича в «Дзене»
logoСпартак
logoМанфред Угальде
Томаш Амарал
logoКонстантин Генич
logoВиллиан Жозе
logoДжон Кордоба
logoРикарду Мангаш
logoКраснодар
logoКерем Актюркоглу
logoпремьер-лига Россия
logoЭсекиэль Барко
logoМатч ТВ
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