Глушаков раскритиковал трансферы «Спартака»: «Почему в клубе находятся Маркиньос, Абена и Мангаш? Жозе? Кто это? А, тот нападающий»

Денис Глушаков раскритиковал последние трансферы «Спартака».

«Почему сейчас в «Спартаке » находятся Маркиньос , Абена , Мангаш ? Не понимаю. Барко и Угальде – нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу – не понимаю. Может, они не раскрылись еще? Но для меня это загадка, на данный момент они не показывают той игры, которую должны показывать за такие деньги.

[Виллиан ] Жозе? Кто это вообще? А, тот нападающий! Ну, где-то он забил, когда-то играл. Но сейчас я его вообще не вижу. Провалился ли «Спартак» с его покупкой? Не ко мне вопрос. Я же не знаю, в каком он находится состоянии. Че он там ест, тренируется или нет, травмирован или нет», – сказал экс-капитан «Спартака».