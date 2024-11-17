Глушаков раскритиковал трансферы «Спартака»: «Почему в клубе находятся Маркиньос, Абена и Мангаш? Жозе? Кто это? А, тот нападающий»
Денис Глушаков раскритиковал последние трансферы «Спартака».
«Почему сейчас в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена, Мангаш? Не понимаю. Барко и Угальде – нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу – не понимаю. Может, они не раскрылись еще? Но для меня это загадка, на данный момент они не показывают той игры, которую должны показывать за такие деньги.
[Виллиан] Жозе? Кто это вообще? А, тот нападающий! Ну, где-то он забил, когда-то играл. Но сейчас я его вообще не вижу. Провалился ли «Спартак» с его покупкой? Не ко мне вопрос. Я же не знаю, в каком он находится состоянии. Че он там ест, тренируется или нет, травмирован или нет», – сказал экс-капитан «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «КП Спорт»
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