Агент Сафонов о «Спартаке»: «Вся страна ждет, когда Жозе похудеет, и там таких персонажей хватает. В Россию приезжает иногда такой балласт, что без слез не взглянешь»

Алексей Сафонов считает, что «Спартаку» надо продать часть футболистов.

– Кто напрашивается на выход из «Спартака» в зимнее окно?

– У них сейчас три состава. Один состав – смело на выход! Сейчас вся страна ждет и следит, когда Жозе похудеет. И там таких персонажей хватает.

Если на Дуарте есть спрос, то его надо за руку отвести, пока можно хоть какие-то деньги за него получить.

Многое еще зависит от тренеров. В России их часто меняют, а это проблема. Приходит новый и говорит, что его нынешние игроки не устраивают. Потом появляются три состава.

Приезжает иногда такой балласт, что без слез не взглянешь. Например, Зе Турбо в «Пари НН».

Разрывать контракты – это тоже дорогое удовольствие. Поэтому и нужен сильный спортивный директор. К тому же сейчас такая ситуация, что надо шанс больше своим давать, – отметил агент.