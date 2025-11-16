Тухель о недовольстве Беллингема заменой в игре с Албанией: «Да, ему это не понравилось, а кому понравится? Но таково решение, и мы не меняем его, если кто-то машет руками»

Томас Тухель: Беллингему не понравилась замена, но таково решение.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о недовольстве Джуда Беллингема заменой в игре отбора на ЧМ с Албанией (2:0).

«Да, ему это не понравилось, ну а кому понравится? Но таков порядок. Моргану [Роджерсу] тоже не понравилось, что его не включили в старт, и он этого не заслуживал, но таково было решение.

У Джуда также была желтая карточка, и я принял решение еще до второго гола, и оно осталось в силе».

О поведении Джуда Беллингема перед заменой

«Я не видел ничего. Надо пересмотреть эпизод. Я видел, что он был недоволен, но сейчас не хочу раздувать эту тему. Такие игроки, как Джуд, настолько хотят соревноваться, что им не нравится, когда их меняют.

Мои слова остаются в силе: для нас важны соблюдение стандартов, уровень и приверженность друг другу, а также уважение друг к другу. Мы не изменим свое решение только потому, что кто-то машет руками», – сказал Тухель.