Маласиа играет за «МЮ» впервые за 550 дней. Защитник, перенесший 2 операции на колене, вышел в старте на матч с «Буде-Глимт» в ЛЕ
Тирелл Маласиа играет за 1-ю команду «Манчестер Юнайтед» впервые за 18 месяцев.
Защитник вышел в стартовом составе «МЮ» в матче с «Буде-Глимт» (1:2, первый тайм) в 5-м туре Лиги Европы. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Это первый матч Маласиа за 550 дней с момента тяжелой травмы колена, полученной прошлым летом.
В конце 2023 года из-за рецидива ему вновь потребовалось хирургическое вмешательство.
Последний матч за основную команду в АПЛ нидерландец провел 28 мая 2023 года.
Ранее в этом месяце 25-летний защитник «МЮ» вышел в стартовом составе команды U21 против «Хаддерсфилда» в матче за трофей Английской футбольной лиги (1:4).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
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