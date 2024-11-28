Маласиа играет за «МЮ» впервые за 550 дней. Защитник, перенесший 2 операции на колене, вышел в старте на матч с «Буде-Глимт» в ЛЕ

Тирелл Маласиа играет за 1-ю команду «Манчестер Юнайтед» впервые за 18 месяцев.

Защитник вышел в стартовом составе «МЮ» в матче с «Буде-Глимт » (1:2, первый тайм) в 5-м туре Лиги Европы . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это первый матч Маласиа за 550 дней с момента тяжелой травмы колена, полученной прошлым летом.

В конце 2023 года из-за рецидива ему вновь потребовалось хирургическое вмешательство.

Последний матч за основную команду в АПЛ нидерландец провел 28 мая 2023 года.

Ранее в этом месяце 25-летний защитник «МЮ » вышел в стартовом составе команды U21 против «Хаддерсфилда» в матче за трофей Английской футбольной лиги (1:4).

Левый защитник «МЮ» больше года не играл в футбол. Как так?