Гарначо забил после ошибки Хайкина на 1-й минуте. Вратарь «Буде-Глимт» потерял мяч в штрафной под прессингом Хейлунда
Никита Хайкин результативно ошибся в матче с «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» принимает «Буде-Глимт» в 5-м туре Лиги Европы.
На 1-й минуте игры вратарь норвежского клуба Никита Хайкин потерял мяч в своей штрафной под прессингом Расмуса Хейлунда. Мяч отскочил к Гарначо, который забил в пустые ворота.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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