Гарначо забил после ошибки Хайкина на 1-й минуте. Вратарь «Буде-Глимт» потерял мяч в штрафной под прессингом Хейлунда

Никита Хайкин результативно ошибся в матче с «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» принимает «Буде-Глимт» в 5-м туре Лиги Европы.

На 1-й минуте игры вратарь норвежского клуба Никита Хайкин потерял мяч в своей штрафной под прессингом Расмуса Хейлунда. Мяч отскочил к Гарначо, который забил в пустые ворота.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.