Пети о Мбаппе: «Думаю, его сглазили. На Западе в это не верят, но я – да»

Эммануэль Пети предположил, что Килиана Мбаппе сглазили.

Нападающий «Реала» забил лишь два года в девяти последних играх. В матче против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (0:2) он не реализовал пенальти.

«Я думаю, его сглазили. Я верю в эти вещи. Вы в них не верите. Я говорю это, потому что принимаю это.

Я верю в это, я верю во многое. На Западе в это не верят, это не в нашей культуре, мы приверженцы картезианства (направление философии, для которого характерны скептицизм и рационализм – Спортс’‘). Но я верю в это», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

В «Реале» считают, что Мбаппе не хватало скоростей и напряжения в последние годы игры за «ПСЖ». Форварду нужно время для восстановления формы (Гильермо Рай)

«Мбаппе уже нельзя назвать футболистом, его тело больше не хочет играть в футбол. Килиану нужно объяснить, что с ним происходит». Журналист Риоло о форварде «Реала»