Мбаппе, Беллингем и Браим могут пропустить ближайшие матчи «Реала» – игроки испытывали дискомфорт после игры с «Ливерпулем». У «Мадрида» уже травмированы 7 футболистов
Еще три игрока «Реала» могут выбыть после матча с «Ливерпулем».
По данным журналистки Аранчи Родригес, после вчерашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов (0:2) дискомфорт испытывали Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Браим Диас. Завтра игроки «Реала» пройдут медицинские тесты.
Также во вчерашней игре травму задней поверхности бедра получил Эдуардо Камавинга – полузащитник «Реала» сегодня пройдет обследование для оценки степени тяжести повреждения. Сообщалось, что француз пропустит около 2-3 недель.
На данный момент в основном составе «Реала» травмированы 7 игроков – Эдуардо Камавинга, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Родриго.
В следующем матче «Реал» примет «Хетафе» в рамках 15-го тура Ла Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 1 декабря.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
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