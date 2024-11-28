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Мбаппе, Беллингем и Браим могут пропустить ближайшие матчи «Реала» – игроки испытывали дискомфорт после игры с «Ливерпулем». У «Мадрида» уже травмированы 7 футболистов

Еще три игрока «Реала» могут выбыть после матча с «Ливерпулем».

По данным журналистки Аранчи Родригес, после вчерашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов (0:2) дискомфорт испытывали Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Браим Диас. Завтра игроки «Реала» пройдут медицинские тесты.

Также во вчерашней игре травму задней поверхности бедра получил Эдуардо Камавинга – полузащитник «Реала» сегодня пройдет обследование для оценки степени тяжести повреждения. Сообщалось, что француз пропустит около 2-3 недель.

На данный момент в основном составе «Реала» травмированы 7 игроков – Эдуардо Камавинга, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Родриго.

В следующем матче «Реал» примет «Хетафе» в рамках 15-го тура Ла Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 1 декабря.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
logoРеал Мадрид
logoтравмы
logoДавид Алаба
logoОрельен Тчуамени
logoКилиан Мбаппе
logoДжуд Беллингем
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРодриго
logoЭдер Милитао
logoДаниэль Карвахаль
logoБраим Диас
logoВинисиус Жуниор
logoЛиверпуль
logoЛа Лига
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