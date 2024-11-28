Васкес о незабитом пенальти Мбаппе «Ливерпулю»: «Килиан много лет доказывал свой высочайший уровень, команда его поддерживает. «Реал» вернется к большим победам»

Лукас Васкес высказался после поражения «Реала» от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Мадридцы уступили со счетом 0:2 в выездном матче 5-го тура общего этапа. На 61-й минуте при счете 0:1 Килиан Мбаппе не реализовал пенальти – его удар отбил голкипер Куивин Келлехер.

«Проигрывать всегда больно. Это был конкурентный матч, и временами команда была хороша. Исход матча решился в финальной трети поля, где соперник был хладнокровнее нас. Это не позволило нам победить.

Когда один из игроков команды [Эдуардо Камавинга] получает травму, это всегда плохая новость, но мы вряд ли можем что-то с этим сделать. Мы привыкли к подобному. Эта команда выстояла перед лицом невзгод, и мы вернемся к большим победам.

Мы всегда поддерживаем Мбаппе. Он игрок высочайшего уровня, и он доказывал это на протяжении многих лет. Мы рады, что он сейчас с нами. Он игрок мирового класса, доказывает это и докажет еще раз. Вся команда старается во всем его поддерживать», – сказал защитник «Реала ».