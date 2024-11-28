Гути о Мбаппе: «С «Ливерпулем» и «Барсой» он не справился с задачей. Килиану не хватает уверенности – он выглядел испуганным перед пенальти»
В матче пятого тура Лиги чемпионов мадридский клуб уступил «Ливерпулю» в гостях со счетом 0:2. На 61-й минуте встречи французский форвард не реализовал пенальти.
«Мы все хотели бы знать, что не так с Мбаппе. Ему не хватает уверенности. За мгновение до того, как он пробил пенальти, он выглядел испуганным.
Килиан не справился с задачей в матчах с «Ливерпулем» и «Барселоной». Такова реальность.
Трудно представить, что игрок может быстро адаптироваться к такому клубу, как «Реал». Здесь очень сложно играть.
Мы должны защитить его. Перес, клуб и Анчелотти будут защищать его, потому что мы все верим в него. Я верю в него.
Легко критиковать и говорить, что он этого не стоит, но Мбаппе – один из лучших игроков в мире», – сказал бывший игрок «Реала» Гути в программе El Chiringuito de Jugones.
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