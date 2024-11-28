Бэйл о Мбаппе: «Все не забивали пенальти. В свой день он лучший игрок в мире. Вопрос времени, когда он станет хорош»

Гарет Бэйл поддержал Килиана Мбаппе после неудачного матча с «Ливерпулем».

Вчера «Реал» уступил мерсисайдцам (0:2) в выездном матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На 61-й минуте при счете 0:1 Мбаппе не реализовал пенальти – его удар отбил голкипер Куивин Келлехер.

«Такое случается. Я не забивал пенальти, промахивались все.

Просто не везет, что сейчас все складывается не в его пользу. Но я думаю, что в свой день он лучший игрок в мире, и лишь вопрос времени, когда он станет хорош», – заявил TNT Sports экс-вингер «Реала ».

Беллингем о незабитом пенальти Мбаппе «Ливерпулю»: «Реал» проиграл не из-за этого – соперник был лучше. Килиан под огромным давлением из-за того, насколько он хорош»