Бэйл о Мбаппе: «Все не забивали пенальти. В свой день он лучший игрок в мире. Вопрос времени, когда он станет хорош»
Гарет Бэйл поддержал Килиана Мбаппе после неудачного матча с «Ливерпулем».
Вчера «Реал» уступил мерсисайдцам (0:2) в выездном матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На 61-й минуте при счете 0:1 Мбаппе не реализовал пенальти – его удар отбил голкипер Куивин Келлехер.
«Такое случается. Я не забивал пенальти, промахивались все.
Просто не везет, что сейчас все складывается не в его пользу. Но я думаю, что в свой день он лучший игрок в мире, и лишь вопрос времени, когда он станет хорош», – заявил TNT Sports экс-вингер «Реала».
Беллингем о незабитом пенальти Мбаппе «Ливерпулю»: «Реал» проиграл не из-за этого – соперник был лучше. Килиан под огромным давлением из-за того, насколько он хорош»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости