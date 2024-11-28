Мбаппе получил 3 балла из 10 за матч с «Ливерпулем» от Goal – самая низкая оценка в «Реале»
У Килиана Мбаппе самый низкий балл среди игроков «Реала» за матч с «Ливерпулем».
Goal выставил футболистам оценки за вчерашний матч 5-го тура Лиги чемпионов (0:2).
Килиан Мбаппе получил 3 балла из 10 – меньше всех остальных игроков. Нападающий не реализовал пенальти на 61-й минуте при счете 0:1.
На 4 балла оценили игру Ферлана Менди, по 5 баллов получили Джуд Беллингем, Лука Модрич и Арда Гюлер. Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер и Браим Диас получили по 6 баллов.
Самые высокие оценки в «Реале» у Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга и Рауля Асенсио – по 7 баллов.
Работу главного тренера Карло Анчелотти издание оценило на 4 балла из 10.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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