Мбаппе получил 3 балла из 10 за матч с «Ливерпулем» от Goal – самая низкая оценка в «Реале»

У Килиана Мбаппе самый низкий балл среди игроков «Реала» за матч с «Ливерпулем».

Goal выставил футболистам оценки за вчерашний матч 5-го тура Лиги чемпионов (0:2).

Килиан Мбаппе получил 3 балла из 10 – меньше всех остальных игроков. Нападающий не реализовал пенальти на 61-й минуте при счете 0:1.

На 4 балла оценили игру Ферлана Менди , по 5 баллов получили Джуд Беллингем , Лука Модрич и Арда Гюлер. Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер и Браим Диас получили по 6 баллов.

Самые высокие оценки в «Реале» у Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга и Рауля Асенсио – по 7 баллов.

Работу главного тренера Карло Анчелотти издание оценило на 4 балла из 10.