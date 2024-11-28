Личка о победе над «Локомотивом»: «Динамо» хотело, старалось забить гол, и в концовке у нас получилось. В серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось»
Бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, выбив железнодорожников (1:0, первый матч – 1:2, по пенальти – 4:3).
– Победа – это всегда хорошо. Надо радоваться, хорошие эмоции. «Локомотив» – тяжелый соперник, они играют в быстрый футбол, у них талантливые молодые парни.
Мы хотели, старались забить гол. И в концовке у нас получилось. А в серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось.
– Почему долго не делали замены?
– У нас была стабильная игра. Можно сказать, что мы держались хорошо. Ребята, которые вышли на замену, подтвердили правильность этого решения. Они поменяли ход игры.
– У Тюкавина не все получалось в последних матчах. Гол ему поможет?
– Я желаю ему этого. Иногда бывает, что нападающий, когда не забивает, начинает нервничать. Надо просто терпеть, – сказал Личка.
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