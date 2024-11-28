Личка о победе над «Локомотивом»: «Динамо» хотело, старалось забить гол, и в концовке у нас получилось. В серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги игры с «Локомотивом».

Бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, выбив железнодорожников (1:0, первый матч – 1:2, по пенальти – 4:3).

– Победа – это всегда хорошо. Надо радоваться, хорошие эмоции. «Локомотив » – тяжелый соперник, они играют в быстрый футбол, у них талантливые молодые парни.

Мы хотели, старались забить гол. И в концовке у нас получилось. А в серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось.

– Почему долго не делали замены?

– У нас была стабильная игра. Можно сказать, что мы держались хорошо. Ребята, которые вышли на замену, подтвердили правильность этого решения. Они поменяли ход игры.

– У Тюкавина не все получалось в последних матчах. Гол ему поможет?

– Я желаю ему этого. Иногда бывает, что нападающий, когда не забивает, начинает нервничать. Надо просто терпеть, – сказал Личка .