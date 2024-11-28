Букмекеры почти не сомневаются, что «Локомотив» пройдет «Динамо» в Кубке после победы в первом матче
«Локомотив» примет «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Первая игра завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1.
Букмекеры считают, что в полуфинал выйдет «Локомотива» – на это можно поставить за 1.34. На проход «Динамо» дают коэффициент 3.50.
Матч состоится 28 ноября и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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