Клубы РПЛ посчитали слова губернатора Федорищева обвинением и не поддержали инициативу «Чистый спорт». Представители команд потребовали привести факты коррупции (РБК)

Клубы РПЛ не поддержали инициативу губернатора Самарской области.

Сегодня Премьер-лига провела внеочередное собрание клубов в связи с заявлением Вячеслава Федорищева о коррупции в российском судействе.

«Крылья Советов » представлял директор самарского фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов. Он попросил поддержать инициативу Федорищева о создании общественного движения «Чистый спорт».

По информации РБК, другие клубы не согласились с этим предложением. Их представители потребовали привести факты коррупции в судейском корпусе и назвать людей, которые вымогали деньги у «Крыльев Советов».

Джабраилов не привел никаких фамилий и доказательств – поэтому представители клубов посчитали, что заявление Федорищева выглядит обвинением в их адрес, а согласие с его призывом – признанием в нечестности.

РПЛ о коррупции в судействе: «Направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить информацию, важно подкреплять утверждения доказательствами. Клубы за честный футбол»

Глава Самарской области о собрании клубов РПЛ по вопросу коррупции в судействе: «Разочарован. Ожидал перехода на новый уровень чистоты и честности. Ничего, верим в чистый спорт, он победит!»