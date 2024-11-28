Клубы РПЛ посчитали слова губернатора Федорищева обвинением и не поддержали инициативу «Чистый спорт». Представители команд потребовали привести факты коррупции (РБК)
Сегодня Премьер-лига провела внеочередное собрание клубов в связи с заявлением Вячеслава Федорищева о коррупции в российском судействе.
«Крылья Советов» представлял директор самарского фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов. Он попросил поддержать инициативу Федорищева о создании общественного движения «Чистый спорт».
По информации РБК, другие клубы не согласились с этим предложением. Их представители потребовали привести факты коррупции в судейском корпусе и назвать людей, которые вымогали деньги у «Крыльев Советов».
Джабраилов не привел никаких фамилий и доказательств – поэтому представители клубов посчитали, что заявление Федорищева выглядит обвинением в их адрес, а согласие с его призывом – признанием в нечестности.
РПЛ о коррупции в судействе: «Направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить информацию, важно подкреплять утверждения доказательствами. Клубы за честный футбол»
Глава Самарской области о собрании клубов РПЛ по вопросу коррупции в судействе: «Разочарован. Ожидал перехода на новый уровень чистоты и честности. Ничего, верим в чистый спорт, он победит!»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий