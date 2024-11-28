Алаев о заявлениях про коррупцию в судействе: «Удар нанесен по всей индустрии. Выйти чистенькими в белом фраке не получится ни у кого, если что-то есть»

Глава Мир РПЛ считает, что заявления о коррупции повлияют на весь футбол.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Тема обсуждалась сегодня на общем собрании клубов РПЛ.

«Любые факты относительно любого субъекта клубов надо разбирать. По всей индустрии нанесен удар, ни у одного субъекта футбола не получится выйти из этой ситуации чистенькими в белом фраке, если там что-то есть.

Все должны объединиться и довести историю до логического финала», – сказал Александр Алаев .

«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы