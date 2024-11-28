Алаев о заявлениях про коррупцию в судействе: «Удар нанесен по всей индустрии. Выйти чистенькими в белом фраке не получится ни у кого, если что-то есть»
Глава Мир РПЛ считает, что заявления о коррупции повлияют на весь футбол.
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Тема обсуждалась сегодня на общем собрании клубов РПЛ.
«Любые факты относительно любого субъекта клубов надо разбирать. По всей индустрии нанесен удар, ни у одного субъекта футбола не получится выйти из этой ситуации чистенькими в белом фраке, если там что-то есть.
Все должны объединиться и довести историю до логического финала», – сказал Александр Алаев.
«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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