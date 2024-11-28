Рио Фердинанд: «Ливерпуль» выглядит лучшей командой Европы. Игроков выпускают на поле как ротвейлеров на охоту. Их словно не кормили целую вечность»

Рио Фердинанд оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом».

Английский клуб выиграл матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

«Они бросили вызов всем остальным командам в Европе. На данный момент они выглядят лучшей командой Европы.

Они играют как команда, они производят такое впечатление, будто их игроки – самые голодные. Они не только добиваются результатов, но и выглядят изголодавшимися.

Они производят такое впечатление, словно их не кормили целую вечность. Их выпускают на поле как ротвейлеров на охоту за соперниками.

У них есть самообладание; у них есть такие игроки, как Мо Салах , у которых есть инстинкт убийцы. Я думаю, что все их игроки выступили очень хорошо», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».