Рио Фердинанд: «Ливерпуль» выглядит лучшей командой Европы. Игроков выпускают на поле как ротвейлеров на охоту. Их словно не кормили целую вечность»
Рио Фердинанд оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом».
Английский клуб выиграл матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
«Они бросили вызов всем остальным командам в Европе. На данный момент они выглядят лучшей командой Европы.
Они играют как команда, они производят такое впечатление, будто их игроки – самые голодные. Они не только добиваются результатов, но и выглядят изголодавшимися.
Они производят такое впечатление, словно их не кормили целую вечность. Их выпускают на поле как ротвейлеров на охоту за соперниками.
У них есть самообладание; у них есть такие игроки, как Мо Салах, у которых есть инстинкт убийцы. Я думаю, что все их игроки выступили очень хорошо», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
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