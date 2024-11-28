«Реал» много раз был занозой в заднице у «Ливерпуля» и доминировал в ЛЧ последние несколько лет. Это был особенный матч». Слот о 2:0 с мадридцами
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Реалом».
Английский клуб выиграл матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
«Я бы не сказал, что чувства такие же, как и от любой другой игры, потому что вы знаете, насколько это особенный матч – против команды, которая столько раз выигрывала Лигу чемпионов и к тому же является действующим победителем.
Они доминировали последние несколько лет, а также много раз были занозой в заднице у «Ливерпуля»!
Мы знали, что это важная неделя, но я сказал [игрокам], что когда она закончится, следующая неделя снова будет важной – предстоят матчи против «Ньюкасла» и «Эвертона». Но дело не только в результате: за нашей игрой было приятно наблюдать», – сказал Слот.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Eurosport
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