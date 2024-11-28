«Реал» подтвердил травму задней поверхности бедра у Камавинга. Хавбек не смог доиграть матч с «Ливерпулем»
«Реал» подтвердил травму Эдуардо Камавинга.
Полузащитник мадридского клуба получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) – он не смог продолжить игру после стыка с Алексисом Мак Аллистером во 2-м тайме.
Пресс-служба «Реала» сообщила, что у Камавинга диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра.
Ранее стало известно, что Камавинга может пропустить около 2-3 недель.
Мбаппе, Беллингем и Браим могут пропустить ближайшие матчи «Реала» – игроки испытывали дискомфорт после игры с «Ливерпулем». У «Мадрида» уже травмированы 7 футболистов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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