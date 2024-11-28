«Реал» подтвердил травму задней поверхности бедра у Камавинга. Хавбек не смог доиграть матч с «Ливерпулем»

«Реал» подтвердил травму Эдуардо Камавинга.

Полузащитник мадридского клуба получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля » (0:2) – он не смог продолжить игру после стыка с Алексисом Мак Аллистером во 2-м тайме.

Пресс-служба «Реала» сообщила, что у Камавинга диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра.

Ранее стало известно, что Камавинга может пропустить около 2-3 недель .

Мбаппе, Беллингем и Браим могут пропустить ближайшие матчи «Реала» – игроки испытывали дискомфорт после игры с «Ливерпулем». У «Мадрида» уже травмированы 7 футболистов