Дмитрий Васильев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Это результат промывки мозгов на Украине, люди боятся. Время все расставит на свои места»

Дмитрий Васильев высказался о поступке Анатолия Трубина.

Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако » Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов. «Скорее всего, это не личная позиция украинского вратаря, а следование указаниям украинских политиков. Проявление корпоративной этики: раз главный человек страны так сказал, то все выполняют его распоряжения. Хочется верить, что это так.

Я очень надеюсь, что когда на СВО все закончится, то он первым пожмет Головину руку. Это результат промывки мозгов на Украине, люди боятся, как бы их действия потом не отразились на них. Ведь им надо там жить дальше.

Украинский вратарь никакого зла Головину не причинил, не подал только руку, ничего страшного. Александр это поймет и переживет, а время все расставит на свои места», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.