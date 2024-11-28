  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Васильев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Это результат промывки мозгов на Украине, люди боятся. Время все расставит на свои места»
11

Дмитрий Васильев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Это результат промывки мозгов на Украине, люди боятся. Время все расставит на свои места»

Дмитрий Васильев высказался о поступке Анатолия Трубина.

Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.«Скорее всего, это не личная позиция украинского вратаря, а следование указаниям украинских политиков. Проявление корпоративной этики: раз главный человек страны так сказал, то все выполняют его распоряжения. Хочется верить, что это так.

Я очень надеюсь, что когда на СВО все закончится, то он первым пожмет Головину руку. Это результат промывки мозгов на Украине, люди боятся, как бы их действия потом не отразились на них. Ведь им надо там жить дальше.

Украинский вратарь никакого зла Головину не причинил, не подал только руку, ничего страшного. Александр это поймет и переживет, а время все расставит на свои места», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
Политика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoБенфика
logoМонако
logoвысшая лига Португалия
logoАнатолий Трубин
logoДмитрий Васильев
Р-Спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Россия отстранена, Израиль – нет, двойные стандарты. Мы хотим, чтобы спорт служил миру. Поддерживаем братьев в Палестине и Газе». Глава Турецкой федерации о матче «Бешикташа» и «Маккаби»
60сегодня, 12:06
Депутат Журова: «Если бы Трубин пожал руку Головину, мог бы не возвращаться на Украину. Там сразу следуют последствия»
23сегодня, 11:17
Депутат Свищев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Украинские спортсмены – бедолаги, живут под жестким прессингом страха. Анатолия запугали на родине»
62сегодня, 11:03
Газзаев поддержал кандидатуру Кавелашвили на пост президента Грузии: «Это достойный человек, принесет пользу стране, народу и проявит себя как сильный политик»
31сегодня, 09:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Медведева, Гомес и Бителло снялись в ролике «Динамо» о черной пятнице в клубном магазине: «Артур дома застает возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей»
6 минут назадВидео
Глава РПЛ Алаев о возможной коррупции в судействе: «Попросили Федорищева создать совместную группу для расследования. Ждем ответа – сегодня решим, надеюсь»
1230 минут назад
Мбаппе получил 3 балла из 10 за матч с «Ливерпулем» от Goal – самая низкая оценка в «Реале»
840 минут назад
Хотите сразиться с редакцией Спортса’‘ в спортивном квизе?
43 минуты назад
Глава Самарской области о собрании клубов РПЛ по вопросу коррупции в судействе: «Разочарован. Ожидал перехода на новый уровень чистоты и честности. Ничего, верим в чистый спорт, он победит!»
4551 минуту назад
Глава РПЛ Алаев о коррупции в судействе: «Ущерб нанесен клубам, все просят разобраться. Если факты подтвердятся, «Крылья» и все лица должны понести наказание – никакой терпимости»
4559 минут назад
Мбаппе, Беллингем и Браим могут пропустить ближайшие матчи «Реала» – игроки испытывали дискомфорт после игры с «Ливерпулем». У «Мадрида» уже травмированы 7 футболистов
53сегодня, 12:30
«70% уходит на ипотеку, живем копейка в копейку. Самая дорогая штука – барсетка Louis Vuitton за 60 или 70 тысяч рублей». Форвард «Факела» Каштанов о тратах
46сегодня, 12:12
РПЛ о коррупции в судействе: «Направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить информацию, важно подкреплять утверждения доказательствами. Клубы за честный футбол»
59сегодня, 12:11
«Россия отстранена, Израиль – нет, двойные стандарты. Мы хотим, чтобы спорт служил миру. Поддерживаем братьев в Палестине и Газе». Глава Турецкой федерации о матче «Бешикташа» и «Маккаби»
60сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» подтвердил травму задней поверхности бедра у Камавинга. Хавбек не смог доиграть матч с «Ливерпулем»
110 минут назад
«Локомотив» выигрывает конкуренцию, делая ставку на российских футболистов». Борис Ротенберг об академии
223 минуты назад
Матч «Краснодар» – «Спартак» прокомментируют Трушечкин и Дурасов. На игру ЦСКА – «Рубин» назначены Генич и Пойда
336 минут назад
В Буркина-Фасо опасаются играть с Россией: «ФИФА примет карательные меры»
11сегодня, 12:16
ЦСКА принимает «Рубин». Приходите на стадион поддержать армейцев!
сегодня, 12:00Реклама
Кариус о будущем: «Я не завершил карьеру, хочу играть. У меня есть все, чтобы быть хорошим вратарем. Но если предложение не устроит, я не стану соглашаться»
8сегодня, 11:45
Безруков о скандале после слов про «денежки»: «Все забылось, но стараюсь шутить аккуратнее. Выдать шутку? У меня пока только цитаты из пабликов ВК»
1сегодня, 11:25
Депутат Журова: «Если бы Трубин пожал руку Головину, мог бы не возвращаться на Украину. Там сразу следуют последствия»
23сегодня, 11:17
«Не хочется в это верить». Смолов о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе
3сегодня, 11:11
Васкес о незабитом пенальти Мбаппе «Ливерпулю»: «Килиан много лет доказывал свой высочайший уровень, команда его поддерживает. «Реал» вернется к большим победам»
4сегодня, 10:54