  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газзаев поддержал кандидатуру Кавелашвили на пост президента Грузии: «Это достойный человек, принесет пользу стране, народу и проявит себя как сильный политик»
16

Газзаев поддержал кандидатуру Кавелашвили на пост президента Грузии: «Это достойный человек, принесет пользу стране, народу и проявит себя как сильный политик»

Валерий Газзаев поддержал выдвижение Михаила Кавелашвили в президенты Грузии.

Ранее стало известно, что партия «Грузинская мечта» выдвинула экс-нападающего «Алании» на пост президента Грузии. Выборы состоятся 14 декабря.

«Михаил Кавелашвили – действительно достойный человек, которого выдвинули в кандидаты в президенты Грузии.

Я очень хорошо его знаю, и Михаил всегда проявлял себя с лучшей стороны в спорте и в жизни. Когда он играл у меня в «Алании», команда стала чемпионом России. Кавелашвили оставил огромный след в истории клуба.

Он всегда проявлял лучшие человеческие качества, это прекрасный спортсмен и великолепный профессионал. Позже Михаил получил приглашение в «Манчестер Сити», а затем переехал в Грузию.

Я не удивлен тому, что он пошел в политику. С окончания спортивной карьеры Михаила прошло уже много времени, он ведь был и депутатом Парламента. А на сегодняшний день он уже кандидат в президенты Грузии.

Хочу поздравить его с этим событием, пожелать всего наилучшего. Это достойный человек, который принесет пользу своей стране, своему народу и проявит себя как сильный политик», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Газзаев
logoСборная Грузии по футболу
Политика
logoАлания Владикавказ
Михаил Кавелашвили
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лэмпард возглавил «Ковентри», идущий 17-м в Чемпионшипе. Контракт – 2,5 года
1423 минуты назад
«Реал», «Ман Сити», «Интер», «Байер» – среди финалистов на звание клуба года от Globe Soccer Awards. Роналду поборется за приз игроку года на Ближнем Востоке, также названы номинанты на лучшего тренера
828 минут назад
Беллингем о незабитом пенальти Мбаппе «Ливерпулю»: «Реал» проиграл не поэтому – соперник сыграл лучше. Килиан под огромным давлением из-за того, насколько он хорош»
1328 минут назад
Ван Дейк о переходе в «Реал»: «Там есть Рюдигер. Сейчас я сосредоточен на игре с «Ман Сити»
1235 минут назад
Винисиус, Месси, Роналду, Холанд, Ямаль, Мбаппе – финалисты премии игроку года от Globe Soccer Awards. Также названы претенденты на звание лучшего хавбека, форварда и молодого игрока
2352 минуты назад
В «Реале» считают, что Мбаппе не хватало скоростей и напряжения в последние годы игры за «ПСЖ». Форварду нужно время для восстановления формы (Гильермо Рай)
64сегодня, 09:22
Артем Карпукас: «В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы еще подумал. Допустим, мне 30 лет, тогда пошел бы»
30сегодня, 09:16
«МЮ» потратил 10,4 млн фунтов на увольнение тен Хага и его штаба. На назначение Аморима и штаба – 11 млн фунтов
13сегодня, 09:13
«Барса»-2009 – лучший победитель ЛЧ в XXI веке по версии Goal, «Бавария»-2020 – вторая, «Реал»-2018 – пятый. «Челси»-2012 – худший
132сегодня, 09:07
Актуальные вакансии Спортса’’ теперь есть не только на сайте – подписывайтесь на телеграм-канал!
сегодня, 09:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Лестера» Сривадханапрабха раскритиковал игроков за вечеринку после поражения от «Челси». На ней был плакат «Энцо, я скучаю по тебе», посвященный Мареске
4 минуты назад
Часть фанатов «Штутгарта» не поехала на матч с «Црвеной Звездой» в ЛЧ из-за жестоких действий полиции Сербии при обыске на границе. В Белграде были нападения на немецких болельщиков
139 минут назад
«Барса», «Бавария», «Челси» и «Лион» – в шорт-листе премии лучшему женскому клубу от Globe Soccer Awards. Бонмати, Путельяс, Джеймс – среди финалисток на приз лучшей футболистке
сегодня, 09:38
Мэддисон, Матеус Кунья (86), Шик (85) и Шакири (84) вошли в новую команду недели в FC 25
2сегодня, 09:25Фото
Гонду о языках: «Хочу сначала довести английский до приличного уровня – в «Зените» многие на нем говорят. После – заняться русским, чтобы еще комфортнее чувствовать себя в быту» 
20сегодня, 07:57
«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 07:42
Шалимов о том, что Станкович разбил скамейку в матче с «Ростовом»: «Тренеры, понимая, что результат непринципиален, поведением показывают, что это важно… На самом деле это не так»
21сегодня, 07:17
«Хайденхайм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
3сегодня, 07:00
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» в гостях у «Аль-Фатеха», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Дамаком» в пятницу
сегодня, 06:50
«Локомотив» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
9сегодня, 06:20