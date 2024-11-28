Газзаев поддержал кандидатуру Кавелашвили на пост президента Грузии: «Это достойный человек, принесет пользу стране, народу и проявит себя как сильный политик»

Валерий Газзаев поддержал выдвижение Михаила Кавелашвили в президенты Грузии.

Ранее стало известно, что партия «Грузинская мечта» выдвинула экс-нападающего «Алании » на пост президента Грузии . Выборы состоятся 14 декабря.

«Михаил Кавелашвили – действительно достойный человек, которого выдвинули в кандидаты в президенты Грузии.

Я очень хорошо его знаю, и Михаил всегда проявлял себя с лучшей стороны в спорте и в жизни. Когда он играл у меня в «Алании», команда стала чемпионом России. Кавелашвили оставил огромный след в истории клуба.

Он всегда проявлял лучшие человеческие качества, это прекрасный спортсмен и великолепный профессионал. Позже Михаил получил приглашение в «Манчестер Сити», а затем переехал в Грузию.

Я не удивлен тому, что он пошел в политику. С окончания спортивной карьеры Михаила прошло уже много времени, он ведь был и депутатом Парламента. А на сегодняшний день он уже кандидат в президенты Грузии.

Хочу поздравить его с этим событием, пожелать всего наилучшего. Это достойный человек, который принесет пользу своей стране, своему народу и проявит себя как сильный политик», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.