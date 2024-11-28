Депутат Журова: «Если бы Трубин пожал руку Головину, мог бы не возвращаться на Украину. Там сразу следуют последствия»
Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.
«Другого ожидать от них не следует. У них есть указания. Если бы украинский вратарь пожал руку Головину, мог бы не возвращаться на Украину.
В свое время их легкоатлетка Ярослава Магучих после фотографии с Марией Ласицкене подверглась жесткой критике. В результате ей пришлось утрировано говорить о том, что не любит Россию, чтобы оставили в покое.
Так что, там сразу следуют последствия. Не хочу входить в их положение, просто констатирую факт.
За границей украинские и российские спортсмены общаются. И раньше общались, проводили время вместе, ездили на сборы. А потом все поняли, что этого нельзя делать.
Нашим спортсменам не надо на это реагировать, а просто тренироваться и играть. Когда это все закончится, надо будет отдельно проговаривать, что спортсмены должны все друг другу пожимать руки или не пожимать вообще», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Журова.
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