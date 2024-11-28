Депутат Журова: «Если бы Трубин пожал руку Головину, мог бы не возвращаться на Украину. Там сразу следуют последствия»

Светлана Журова оценила поступок Анатолия Трубина перед матчем с «Монако».

Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако » Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.

«Другого ожидать от них не следует. У них есть указания. Если бы украинский вратарь пожал руку Головину, мог бы не возвращаться на Украину .

В свое время их легкоатлетка Ярослава Магучих после фотографии с Марией Ласицкене подверглась жесткой критике. В результате ей пришлось утрировано говорить о том, что не любит Россию, чтобы оставили в покое.

Так что, там сразу следуют последствия. Не хочу входить в их положение, просто констатирую факт.

За границей украинские и российские спортсмены общаются. И раньше общались, проводили время вместе, ездили на сборы. А потом все поняли, что этого нельзя делать.

Нашим спортсменам не надо на это реагировать, а просто тренироваться и играть. Когда это все закончится, надо будет отдельно проговаривать, что спортсмены должны все друг другу пожимать руки или не пожимать вообще», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Журова.