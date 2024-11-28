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Депутат Свищев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Украинские спортсмены – бедолаги, живут под жестким прессингом страха. Анатолия запугали на родине»

Дмитрий Свищев заявил, что Анатолия Трубина запугали на Украине.

Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.

«Трубин – молодой украинский парень, его просто запугали у себя на родине. У украинских спортсменов есть четкое указание от своего руководства – ни в коем случае не жать руки россиянам, не фотографироваться с ними.

Если бы Трубин пожал руку Головину, его бы захейтили на родине и выгнали бы из сборной и вообще откуда только можно.

Украинские спортсмены – бедолаги, они живут под жестким прессингом страха. Футбольные клубы – это многонациональные команды. И что, теперь каждый футболист, выходя на поле, будет думать, с какой страной какая политическая обстановка сейчас, кому жать руку, а кому нет? Это глупо, конечно.

Трубину потом будет стыдно за свое поведение. А Головину надо не обращать внимание на такие глупые поступки и провокации соперника. Он шикарный футболист, мы гордимся его игрой и радуемся его успехам», – сказал депутат Госдумы Свищев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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