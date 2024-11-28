Депутат Свищев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Украинские спортсмены – бедолаги, живут под жестким прессингом страха. Анатолия запугали на родине»

Дмитрий Свищев заявил, что Анатолия Трубина запугали на Украине.

Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако » Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов .

«Трубин – молодой украинский парень, его просто запугали у себя на родине. У украинских спортсменов есть четкое указание от своего руководства – ни в коем случае не жать руки россиянам, не фотографироваться с ними.

Если бы Трубин пожал руку Головину, его бы захейтили на родине и выгнали бы из сборной и вообще откуда только можно.

Украинские спортсмены – бедолаги, они живут под жестким прессингом страха. Футбольные клубы – это многонациональные команды. И что, теперь каждый футболист, выходя на поле, будет думать, с какой страной какая политическая обстановка сейчас, кому жать руку, а кому нет? Это глупо, конечно.

Трубину потом будет стыдно за свое поведение. А Головину надо не обращать внимание на такие глупые поступки и провокации соперника. Он шикарный футболист, мы гордимся его игрой и радуемся его успехам», – сказал депутат Госдумы Свищев.