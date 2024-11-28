Депутат Свищев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Украинские спортсмены – бедолаги, живут под жестким прессингом страха. Анатолия запугали на родине»
Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.
«Трубин – молодой украинский парень, его просто запугали у себя на родине. У украинских спортсменов есть четкое указание от своего руководства – ни в коем случае не жать руки россиянам, не фотографироваться с ними.
Если бы Трубин пожал руку Головину, его бы захейтили на родине и выгнали бы из сборной и вообще откуда только можно.
Украинские спортсмены – бедолаги, они живут под жестким прессингом страха. Футбольные клубы – это многонациональные команды. И что, теперь каждый футболист, выходя на поле, будет думать, с какой страной какая политическая обстановка сейчас, кому жать руку, а кому нет? Это глупо, конечно.
Трубину потом будет стыдно за свое поведение. А Головину надо не обращать внимание на такие глупые поступки и провокации соперника. Он шикарный футболист, мы гордимся его игрой и радуемся его успехам», – сказал депутат Госдумы Свищев.
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