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У Гонду 6 голов в 9 матчах за «Зенит». Он забил «Махачкале»

Лусиано Гонду вновь отличился в матче Мир РПЛ.

Аргентинский нападающий «Зенита» удвоил преимущество команды в матче против «Динамо» Махачкала в матче 14-го тура (2:0, первый тайм).

Гонду забил шестой гол за петербуржцев в 9 матчах текущего сезона.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoЛусиано Гонду
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