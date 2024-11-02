У Гонду 6 голов в 9 матчах за «Зенит». Он забил «Махачкале»
Лусиано Гонду вновь отличился в матче Мир РПЛ.
Аргентинский нападающий «Зенита» удвоил преимущество команды в матче против «Динамо» Махачкала в матче 14-го тура (2:0, первый тайм).
Гонду забил шестой гол за петербуржцев в 9 матчах текущего сезона.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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