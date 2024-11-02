У Гонду 6 голов в 9 матчах за «Зенит». Он забил «Махачкале»

Лусиано Гонду вновь отличился в матче Мир РПЛ.

Аргентинский нападающий «Зенита » удвоил преимущество команды в матче против «Динамо » Махачкала в матче 14-го тура (2:0, первый тайм).

Гонду забил шестой гол за петербуржцев в 9 матчах текущего сезона.

С его статистикой можно ознакомиться здесь .