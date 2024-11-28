«Из Аргентины привезли коробку сладостей – не могу без них». Рассказ Лусиано Гонду о тонкостях смены континента

Слушала Любовь Курчавова.

В конце августа Лусиано Гонду перешел в «Зенит», а к ноябрю забил уже шесть голов в десяти матчах чемпионата.

Несмотря на это, мне хотелось поговорить с ним о той стороне футбола, про которую мы не так уж и часто думаем. Только представьте: парень, которому в июне исполнилось 23, покинул страну, где провел всю жизнь, и переехал на другой край света.

Важная деталь: до перехода в «Архентинос Хуниорс» из Буэнос-Айреса в 2023-м Лусиано жил исключительно в небольших городах – родном 20-тысячном Руфино и 90-тысячном Хунине. Во всех этих точках сейчас около +30 градусов.

Как справляться с такими резкими переменами? Что больше всего поразило в Петербурге? Сколько чемоданов вещей взяли с собой Лусиано и его девушка?

Об этом мы и поговорили в рамках Winline Суперсерии.

Лусиано не боится холодов и ждет снег

– Когда стало понятно, что перейду в «Зенит», постарался узнать все о городе и команде. И, безусловно, о погоде тоже, потому что про нее чаще всего спрашивают и друзья, и другие латиноамериканцы, которые планируют перейти в клуб из России.

В Аргентине тоже бывает холодно, поэтому происходящее на улице меня пока не шокирует. Не могу назвать климат катастрофическим – это, скорее, стереотип от незнания. Жду настоящую снежную зиму, да и летом, говорят, здесь жарко, зелено и белые ночи. Мы в Аргентине не привыкли к снегу – было особенно интересно, как он на самом деле ощущается. Когда в городе впервые пошел снег, мы с девушкой залипли у окна. Очень красиво! Ждем, когда все побелеет. Новый опыт.

В Аргентине со снегом сталкивался лишь однажды – вдруг пошел какой-то зимой в родном городе. Обычно там такого не бывает. Если хочется посмотреть на снег, все едут на юг Аргентины (нередко там случаются метели, а температура опускается ниже 0°C, иногда доходит и до -25°C – Спортс). Но мне пока не доводилось.

Мы с девушкой привезли где-то восемь чемоданов – там, конечно, не только мои, но и ее вещи. Есть и теплые – пока они справляются с погодой. Понимаю, что рано или поздно либо мы с «Зенитом» отправимся в город, где будет гораздо холоднее, либо в Петербург придет минус посерьезнее – тогда куплю что-то потеплее.

Лусиано говорит о Руфино – родном городе, где почти все живут сельским хозяйством

– Руфино – очень маленький город, там нет туристических мест. Люди, как правило, живут сельским хозяйством: что выросло, то и едят. Либо продают.

Очень люблю Руфино – там я родился, вырос, провел большую часть детства, взрослел. Там вкусно кормят, очень добрые люди. Всегда с радостью возвращаюсь: стараюсь проводить время с родными и близкими.

Все мои лучшие воспоминания о городе связаны с дедушкой.

Он вообще один из главных людей в моей жизни: познакомил с футболом и привел в него, всегда отводил на тренировки, смотрел, как я играю, советовал. Благодаря дедушке я полюбил игру – мы постоянно обсуждали футбол и мои тренировки.

Большие или маленькие города – что больше нравится Лусиано?

– Мне нравятся как города вроде Руфино и Хунина – приятные и камерные, где тебя все знают, и ты, кажется, знаешь всех. Так и большие города – например, в Буэнос-Айресе получал большое удовольствие от жизни. Так чувствую себя и в Петербурге. Конечно, в миллионниках больше развлечений – каждый день можно делать что-то новое.

Мой формат: побыть в большом городе и потом сбежать в маленький, чтобы провести время с семьей и друзьями в уютной, скромной обстановке.

В центре Петербурга больше жизни: рестораны, бары, кафе – все, за чем люди приезжают из других районов города. Мы можем там поужинать с девушкой, погулять, посмотреть на людей.

А на Крестовском, где я чаще провожу время, более спокойная обстановка. Там тише, меньше людей. Когда хочется чего-то более размеренного, гуляем в парках неподалеку от «Газпром-Арены».

Как Лусиано решился на переезд в Россию?

– Мне непросто давалось начало футбольного пути, не все получалось. Когда оказался в «Ривере», сознание изменилось. Понял: хочу всю жизнь заниматься футболом, прогрессировать. Настроился, что все в моих руках, и у меня стало получаться – что-то быстрее, что-то медленнее. Карьера пошла вверх, уровень вырос.

Поэтому в день, когда пришло предложение от «Зенита», я понял, что действительно этого хочу, что мне это важно и нужно. Теперь получаю огромное удовольствие от того, что сейчас происходит в жизни.

Я не так много знал о России, поэтому начал что-то читать, смотреть, искать. Созванивался со знакомыми аргентинцами из «Оренбурга». После их рассказов еще сильнее убедился, что надо ехать и узнавать все самому.

Нелегко уехать из родной страны, да еще и так далеко. Но, немного пожив с этой мыслью, я принял, что такова профессия футболиста. Сначала непросто осознать, что теперь нас с близкими и родными разделяют бесчисленные тысячи километров, но в действительности все оказалось нормально – прежде всего, с эмоциональной точки зрения.

Я всегда считал, что человека характеризует то, как он принимает вызовы. Кажется, я достойно справляюсь.

Лусиано скучает по семье и аргентинским блюдам. И получает посылки с мате и сладостями, без которых не может жить

– Главное, чего не хватает в Петербурге, – это моя семья. Помимо девушки со мной приехал близкий друг, который помогает со всякими вопросами. Еще чуть позже приехала сестра девушки – привезла нашу собаку. Они довольно долго были с нами в Петербурге, остальные близкие родственники пока не приезжали. Очень хочу, чтобы в следующем году они познакомились с городом, Россией, культурой. В ближайший отпуск обязательно поеду в Аргентину, чтобы всех увидеть и обнять.

Мне не хватает аргентинского асадо – это мясное блюдо с вековыми традициями. Обожаю именно аргентинский вариант, просто фантастика. Еще не хватает эмпанадас – традиционной выпечки с разными начинками. Очень популярное угощение в той области, где я вырос.

Уже привык обходиться без этой еды, но иногда бывает – нет-нет, да заскучаю.

Мне привезли уже несколько посылок с родины: конечно же, с основой для мате, без которого не может жить ни один аргентинец. Я пью много мате: постоянно, каждый день.

Была еще одна посылка – коробка любимых сладостей: традиционное для Аргентины печенье с шоколадом и сгущенным молоком. Много его есть нельзя, но по чуть-чуть… Не хочу даже представлять жизнь без этого. Так что привозят мне в основном еду, которую в России не найти.

Не встречал в Петербурге мест с настоящим мате. Чтобы его правильно заварить, необходимо учесть вообще все. Для начала – как, где и в чем хранить. Потом нужно заполнить чаем мате примерно три четверти калабаса (сосуд для мате – Спортс) и залить водой, температура которой – в диапазоне между 80 и 82 градусами. Ни больше ни меньше. Потихоньку наполняешь водой, перемешиваешь, размещаешь бомбижью (трубочку для мате – Спортс) – и получаешь удовольствие.

Точно знаю, что нашему президенту очень нравится мате. Это давняя традиция, которая связывает нас с Уругваем. В Аргентине его все пьют с раннего детства – я в том числе. У всех свои калабаса и способ заваривания, и каждый уверен, что именно его техника – самая верная 😀.

И вообще это очень важная социальная штука – друзья собираются по четыре-пять человек. Как правило, кто-то один заваривает мате и передает по кругу. Пьем чай и общаемся. Мне кажется, это очень сближает, поэтому считаю, что у мате есть еще одна важная функция – объединяющая.

Главные впечатления Лусиано после переезда в Россию

– Самое сильное впечатление произвел город. Да, мне говорили, что он красивый, яркий, исторический, но Петербург понравился еще сильнее, чем ожидал. Очень чистый, ухоженный. Видно, что за ним следят, раз историческая часть так сохранилась: дома, которым настолько много лет, по-прежнему хорошо выглядят.

Первые дни я провел в отеле на Исаакиевской площади и прямо в окно видел все это великолепие – оно сходу сбило с ног. Тогда еще было лето – вообще красота.

Посетил несколько достопримечательностей, которые подсказали парни: Исаакиевский собор, Спас на Крови, Эрмитаж. Безумно понравилось. Пока попробовал не так много местных блюд – чаще хожу в места с аргентинской или итальянской кухней. Но могу сказать, что в России понравились супы – особенно борщ.

Лусиано близок русский характер – почему?

– Не думаю, что русские не улыбаются. Наоборот, они веселые и спокойные. Мы на одной волне: я тоже спокойный и не влезаю в личное пространство каждого, как это бывает в Аргентине.

Сейчас учу английский, чтобы больше общаться со всеми, в том числе с игроками из России – хочется лучше понимать друг друга.

В баню парни уже звали, но, к сожалению, в тот день я не смог. Обязательно схожу – слышал, там круто.

– Вы планируете учить русский?

– Хочу сначала довести английский до приличного уровня – все-таки в команде многие на нем говорят.

После этого, разумеется, хочется заняться русским, чтобы еще комфортнее и свободнее чувствовать себя в быту. На поле-то все понятно и так, зачастую без слов – тем более я уже освоил футбольную лексику на русском. Как и некоторые другие простые слова: приветствие, благодарность, просьбы.

Но сейчас в приоритете английский. А уже потом переключусь на русский.

Совет тем, кто готовится к переезду

– Я бы посоветовал отнестись к этому как к очень большой перемене в жизни, которая, безусловно, повлечет за собой разные моменты. Будут эмоциональные взлеты и падения. Но все это – часть необходимой адаптации. Если цель ясна и ты четко представляешь, для чего переезд, начнешь получать удовольствие.

И, конечно, посоветовал бы учить язык. Любой, который поможет общаться.

7 случайных вопросов, которые помогут узнать Лусиано лучше

– Что в людях вы цените сильнее всего?

– Ценю, когда люди с уважением относятся к другим, когда люди скромны. Потому что меня так воспитывали: уважать чужое мнение, других людей. И быть скромным, чтобы выстраивать хорошие отношения со всеми вокруг.

Скромность и взаимоуважение – важнейшие вещи для меня.

– Что может моментально поднять вам настроение?

– Моя собака. Любое взаимодействие с ней.

– Шумный вечер в компании друзей или тихий домашний ужин?

– Если я отвечу иначе, чем спокойный вечер дома с девушкой, она меня убьет. Но вообще – без вариантов: всегда выберу спокойный вечер.

– Чьи плакаты висели на стене вашей комнаты в детстве?

– Люди моего поколения росли, наблюдая за Месси. Кажется, я не пропустил ни одного его матча, так что плакат с Лео в моей комнате точно был.

Еще я люблю теннис, поэтому на моей стене висел плакат с Дель Потро. Это еще один наш спортсмен, который меня вдохновлял и восхищал.

– Риск или стабильность?

– Сложный вопрос. Если мы считаем риском выход из зоны комфорта, то я скажу, что стараюсь быть готовым и адаптированным ко всему. Конечно, мне нравится чувствовать стабильность и находиться в этой зоне комфорта, но иногда из нее нужно выходить.

Я люблю учиться, постоянно узнавать что-то новое. Зачастую выход из зоны комфорта дает большую пищу для размышлений и новых знаний.

Поэтому отвечу так: хотел бы быть готовым ко всему и проявлять себя с лучшей стороны – и в риске, и в стабильности.

– О чем вы мечтали в детстве?

– О том, что происходит со мной сейчас. Хотел стать профессиональным футболистом – мечта сбылась.

– О чем мечтаете сейчас?

– Выиграть первый титул в профессиональной карьере. Мне кажется, я нахожусь в правильном месте для этого, потому что побеждать в «Зените» – это требование.

Еще, конечно, хочется чувствовать себя максимально адаптированным в Петербурге и российском футболе, приносить максимальную пользу «Зениту». Хочется достойно завершить первую часть сезона, а потом провести время с близкими, чтобы зарядиться перед сборами и мощно закончить чемпионат.

С нетерпением жду, когда у меня появится первый профессиональный трофей. Приложу для этого все усилия.

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press