Смородская о словах главы Самарской области про судейство: «Коррупцию такими «заявами» не победить. Перспектив у его выступления не вижу»
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
– На моей памяти это уже какая-то десятая кампания за чистоту российского футбола. Дело в том, что такими «заявами» коррупцию не победить. Это сложная, систематическая работа.
Прежде всего, она связана с тем, что надо растить поколение людей, которые на клеточном уровне не приемлют любые проявления нечестной борьбы в футболе. А у нас, к сожалению, в судейском корпусе, как и в тренерском, нет обновления.
Нет ни тренеров, ни судей. А там, где замкнутое сообщество, в котором годами ничего не меняется, ничего хорошего не жди – на развития, ни движения вперед. Поэтому я не вижу перспектив у выступления губернатора Самарской области.
– Надо выбить дверь в затхлое помещение, в котором обитают футбольные арбитры и их сообщники?
– Вы не пробьетесь туда! Вы что? Вас остановят на подступах. Поэтому многие отчаялись в этом вопросе что-либо изменить.
– Не пустят, чтобы все оставалось так, как есть?
– Да, очень всем удобно, – сказала бывший президент «Локомотива».
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