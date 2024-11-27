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Смородская о словах главы Самарской области про судейство: «Коррупцию такими «заявами» не победить. Перспектив у его выступления не вижу»

Ольга Смородская отреагировала на заявления о коррупции в судейском корпусе.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

– На моей памяти это уже какая-то десятая кампания за чистоту российского футбола. Дело в том, что такими «заявами» коррупцию не победить. Это сложная, систематическая работа.

Прежде всего, она связана с тем, что надо растить поколение людей, которые на клеточном уровне не приемлют любые проявления нечестной борьбы в футболе. А у нас, к сожалению, в судейском корпусе, как и в тренерском, нет обновления.

Нет ни тренеров, ни судей. А там, где замкнутое сообщество, в котором годами ничего не меняется, ничего хорошего не жди – на развития, ни движения вперед. Поэтому я не вижу перспектив у выступления губернатора Самарской области.

– Надо выбить дверь в затхлое помещение, в котором обитают футбольные арбитры и их сообщники?

– Вы не пробьетесь туда! Вы что? Вас остановят на подступах. Поэтому многие отчаялись в этом вопросе что-либо изменить.

– Не пустят, чтобы все оставалось так, как есть?

– Да, очень всем удобно, – сказала бывший президент «Локомотива».

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoсудьи
logoОльга Смородская
Вячеслав Федорищев
logoпремьер-лига Россия
происшествия
logoКрылья Советов
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