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  • Маркиньос о голе «Баварии»: «Сафонов ничего не мог сделать – соперник его заблокировал. Не любим говорить про судей, но все спорные решения были в пользу мюнхенцев»
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Маркиньос о голе «Баварии»: «Сафонов ничего не мог сделать – соперник его заблокировал. Не любим говорить про судей, но все спорные решения были в пользу мюнхенцев»

Маркиньос считает, что Матвею Сафонову помешали в моменте гола «Баварии».

«ПСЖ» уступил мюнхенскому клубу (0:1) в матче группового раунда Лиги чемпионов.

В первом тайме российский вратарь парижан пропустил гол после подачи углового, Ким Мин Чжэ забил мяч из вратарской площади. Главный арбитр Иштван Ковач после консультации с видеоассистеном засчитал гол.

«Я спросил арбитра о том, что происходит, потому что соперник заблокировал вратаря и не дал ему сыграть в мяч.

Это тяжело, когда соперник блокирует тебя. Вратарь ничего не смог сделать. Он пытался выбить мяч. Но нам это не удалось. Понимем, насколько такой компонент, как угловой, важен в таком матче.

Мы не любим говорить про арбитров, но все спорные решения были в пользу «Баварии», – сказал защитник «ПСЖ» Маркиньос.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Canal Supporters
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