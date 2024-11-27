Невеш о голе «Баварии»: «Нет вины Сафонова – это касается действий всей команды. «ПСЖ» стало сложнее, оставшись в меньшинстве, но это футбол»

Жоау Невеш не считает, что Матвей Сафонов ошибся в голе «Баварии».

«ПСЖ» уступил мюнхенскому клубу (0:1) в матче группового раунда Лиги чемпионов .

В первом тайме российский вратарь парижан пропустил гол после подачи углового , Ким Мин Чжэ забил мяч из вратарской площади.

«Мы должны быть едиными как команда. Оставшись в меньшинстве, конечно, нам стало сложнее играть, но это футбол.

Что касается Матвея Сафонова , то пропущенный гол – это не его вина, это касается всей команды, как и то, когда забивает футболист, это тоже следствие действий всей команды.

Болельщики разочарованы итогом матча, но и мы тоже», – сказал хавбек «ПСЖ » Жоау Невеш .