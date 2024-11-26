Губернатор Самарской области о коррупции судействе: «Установил взаимодействие с органами. Некоторые вещи нельзя озвучивать, но работа идет»
Сегодня Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
«Когда я приступил к обязанностям губернатора, увидел, что в команде много финансовых проблем, они связаны с агентской работой. С РФС и ответственными чиновниками обсудим это.
Есть серьезные вопросы к экономической составляющей. Я не влиял, к сожалению, на распределение бюджета. 1,8 миллиарда рублей в период СВО – очень большая цифра. Но «Крылья» – большой клуб, который влияет на наш спорт.
«Крылья» тянут массовый спорт, но была выявлена экономическая неэффективность. Теперь выявлена история с шантажом или предложением того, чтобы часть денег уходила в коррупцию.
Я установил взаимодействие с органами. Некоторые вещи нельзя озвучивать, но работа идет», – сказал Федорищев.
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