Глава Самарской области о «Крыльях»: «Выявлена экономическая неэффективность, а еще история с шантажом и уходом части денег в коррупцию. Ситуация негативно влияет на отечественный спорт»
«Я ни с кем не советовался перед заявлением. Я и мои помощники собирали информацию. Но я уверен, что для команды это не будет существенным препятствием в жизни. Добро всегда побеждает зло. Но, если так получится, я отвечу.
Мы работаем в том формате, который по-настоящему будет влиять на улучшение качества жизни. Еще полгода я не был погружен в спорт, но разобрался.
«Крылья Советов» – наша легенда, которая была, есть и будет. Мое предложение – не про команду. Я принял решение и буду доводить его до конца. Ситуация есть, она негативно влияет на отечественный спорт и футбол. В академии подрастают ребята, которые должны стать будущем и чемпионами, и они видят, что есть факторы, которые влияют на игру: договорится кто-то с кем-то или нет. Мы в Самаре не будем финансировать эту систему, для всего футбола это будет большой шаг.
Я осознаю меру ответственности за «Крылья». В команде много финансовых проблем. Коррупция – слово острое. Я взял на себя ответственность. Я направлял 1,8 миллиарда рублей. В нынешний период это много, но это ведь финансирование клуба.
Но было выявлено столько экономической неэффективности, а потом еще и история с шантажом и уходом части денег в коррупцию. Я установил взаимодействие с соответствующими органами. У нас хорошее взаимодействие с РФС. В этом корпусе было резонансное отстранение, и оно связано с ситуацией.
Нас бы закатали в асфальт, а болельщики смеялись бы. Я не один – мне позвонили уже несколько губернаторов. Но, если такое случится, я отвечу перед болельщиками и перед всеми», – сказал Вячеслав Федорищев.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области
«Такого еще не было», «Люди должны сесть». Реакция нашего спорта на слова о коррупции «Крыльев»
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