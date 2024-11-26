«Хренасе 😱😱😱». Генич о словах губернатора Самарской области про коррупцию в судействе
Константин Генич отреагировал на заявление о коррупции в российском судействе.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Хренасе 😱😱😱», – написал комментатор в своем телеграм-канале, репостнув видео с заявлением Федорищева.
Глава РПЛ Алаев о коррупции в судействе: «Заявление необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся информации»
РФС о словах губернатора Самарской области про коррупцию в судействе: «Это повод для обращения в правоохранительные органы. Готовы оказать содействие следствию для установления истины»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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