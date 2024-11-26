Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Нужно перестать финансировать этот сектор. Прошу присоединиться губернаторов, которые дают бюджетные деньги в систему профессионального спорта»

Губернатор Самарской области высказался о коррупции в российском судействе.

Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Я провел аналитическую работу. Вот что я увидел, как человек, который уже полгода занимается профессиональным футболом.

Первое: к сожалению, в судейском корпусе, где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты, до сих пор есть люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией.

Второе: эта система, судя по всему, работает последние годы. И мы все с ней условно согласились – как круговая порука – и позволяем клубам и руководителям регионов такие решения если не принимать, то согласовывать, или просто быть не в курсе. Хотя это деньги налогоплательщиков.

При этом это ни в коем случае не говорит о том, что [этим занимается] весь корпус или большая его часть. Нет, я говорю про отдельных людей, но мы все знаем, что их достаточно много и это система.

Эта система не только и не столько связана с судейским корпусом, сколько со всеми нами. Я знаю, что во многих командах, которые потакают этой системе, есть соответствующие люди, которые, организуя это, тоже имеют некую квазикоррупционную составляющую. А значит, клубы тоже являются активными участниками данного процесса.

Еще раз: это бюджет Российской Федерации, наших налогоплательщиков. А сейчас, по тем сводкам, которые я имею право анализировать, у нас не самая хорошая экономическая ситуация.

Я знаю, что эта система сложная и копилась годами. Если я один подниму этот флаг, то, наверное, я с ним далеко не дойду. И пострадаю не я лично, как губернатор, а пострадает легендарная команда, который мы очень гордимся, «Крылья Советов». На поле будут засуживать, как было с командами, которые поднимали голос на эту тему и не побеждали.

Я прошу присоединиться ко мне губернаторов, которые хоть копейку бюджетных денег дают в систему профессионального спорта, зная, что там есть такая система. Те индустриальные партнеры, банки, госкомпании, которые финансируют профессиональный футбол. Достаточно большая прибыль, которая копится в банковской системе, направляется в том числе туда.

Я предлагаю всем сегодня же перестать финансировать этот сектор. Борьба с коррупцией в целом – это сложная наука, я в ней ничего не понимаю. Но я точно знаю, что в таком узком участке, как судейская система профессионального футбола, все, что нужно сделать, – это взять и перестать [выделять финансирование] командам, которые в этом участвуют. Их немного, порядка десяти в высшей лиге. Конечно же, в других тоже это есть.

Я предлагаю поднять флаг против того, чтобы поддержкой команд причинять ущерб российскому футболу, потакая такой системе», – сказал Федорищев.