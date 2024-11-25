Витя Кравченко: «Намного важнее, что думает тренер по легкой атлетике из Екатеринбурга, чем Дзюба. Мнение Артема не характеризует ничего, а тренер говорит за 10 тысяч человек»
– Ты говорил: «Мне кажется, будет правильно, если я буду находиться в России. Если такие люди будут как можно дольше находиться в России». Такие люди – это какие?
– У которых есть возможность снимать. Показывать действительность. Я ни на что не претендую: ни на профессионализм, ни на ценность. Единственное, в чем уверен: что снимаю реальность нашего спорта. Это моя ниша. И только этим я выделяюсь от всего остального контента. Очень многие лучше говорят, выглядят, редактируют, формулируют вопросы. Их снимают на лучшие камеры. Но все они выбрали путь незамечания и пузыря. Причины разные: кто-то из-за страха, кто-то из-за выгоды.
Еще с «Профессии репортер» мне очень нравились репортажи Андрея Лошака (признан иностранным агентом в РФ – Спортс’‘). Нравился Дмитрий Кубасов, режиссер первого сезона «Эгриси». Топ-документалист, талант, гений. Они снимали Россию, которую я тоже вижу и которая меня тоже возбуждает. Теперь они здесь не снимают.
И так мало кто ездил в Анадырь – а сейчас не ездит вообще никто. И детских тренеров как никто не снимал, так никто снимать и не начнет. А я в этом вижу наибольшую ценность.
Потому что намного важнее, что думает тренер по легкой атлетике из Екатеринбурга, чем Артем Дзюба. Мнение Дзюбы не характеризует вообще ничего. И не говорит ни о чем, кроме того, что это мнение Артема Дзюбы. А вот этот тренер говорит сразу за 10 тысяч человек, которые в такой же ситуации. И я тебя уверяю: если от этого тренера проехать много тысяч километров до другого тренера, он тебе скажет то же самое. И это намного сильнее.
С другой стороны, есть большие спортсмены, которых тоже хотелось бы показывать и о которых тоже важно говорить. Которые сохранили фундаментальные человеческие ценности, – сказал блогер Витя Кравченко в интервью Спортс’‘ .
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