Черчесов о шутке про казахский язык: «Раз не поняли, значит, я неправ. Хотя извиняться смысла нет, потому что я ничего не сделал. Никаких предпосылок для того, чтобы так раздувать»

Станислав Черчесов высказался о реакции на его шутку.

После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер сборной Казахстана ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь? » После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.

Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

– Казахстанские журналисты цепкие и острые по отношению к вам, они не видят предпосылок для отставки. А вы ждали такой реакции?

– Если они хотят, чтобы команда побеждала, первый, кто этого хочет, – я.

– Эмоциональная была реакция по поводу казахского языка? Может быть, стоило ваше кавказское убрать немного подальше, Станислав Саламович?

– Вы спрашиваете, а мне даже ответить нечего. Ничего вообще не было. Реально, вообще. Говорю как есть. Никаких предпосылок для того, чтобы так раздувать. Ни на одного [журналиста] я не покосился, не обиделся, ничего плохого не сказал. Делаю свое дело. Я и над собой шучу, как вы видите.

Журналист в форме «ПСЖ» пришел на матч сборной и задавал первый вопрос. Я с ним в шутливой форме. Раз шутку не поняли, значит, я неправ. Хотя извиняться смысла нет, потому что я ничего не сделал. Я даже попросил его встать и повернуться, чтобы люди поняли, что мы имели в виду, – сказал Черчесов.