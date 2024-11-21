Алексей Попов: «Черчесов не умеет мысли выражать! Приходится оправдываться. Он принял Казахстан и проиграл 5 раз. Разве это не раскладная сборная? Ничего не поменялось, значит?»
Сборная Казахстана проиграла пять из шести матчей под руководством специалиста, ни разу не забив.
– После крупного поражения от Норвегии Черчесов заявил, что до него сборная Казахстана была бесхозной…
– А затем объяснил, что имел в виду немного другое… Он не умеет свои мысли выражать! Потом ему приходится оправдываться.
Черчесов хотел сказать, что и до его прихода у сборной Казахстана было пять поражений подряд. То есть раскладная команда.
Он ее принял и тоже получил пять проигрышей. Разве это не раскладная сборная? Ничего не поменялось, значит?
– Выходит, что нет.
– Ну вот. Черчесову пора бы уже научиться правильно выражать свои мысли, чтобы люди его понимали с первого раза и не обижались.
– При Адиеве Казахстан играл симпатичнее?
– Да, потому что Адиев – другой человек. У него другой подход к футболистам.
– Какой?
– Он более человечный. Адиев умеет найти ключик к каждому футболисту, подход. А Черчесов этого делать не будет, – сказал бывший футболист «Амкара» Алексей Попов.
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