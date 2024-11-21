Алексей Попов: «Черчесов не умеет мысли выражать! Приходится оправдываться. Он принял Казахстан и проиграл 5 раз. Разве это не раскладная сборная? Ничего не поменялось, значит?»

Алексей Попов оценил работу Станислава Черчесова во главе сборной Казахстана.

Сборная Казахстана проиграла пять из шести матчей под руководством специалиста, ни разу не забив.

– После крупного поражения от Норвегии Черчесов заявил, что до него сборная Казахстана была бесхозной…

– А затем объяснил, что имел в виду немного другое… Он не умеет свои мысли выражать! Потом ему приходится оправдываться.

Черчесов хотел сказать, что и до его прихода у сборной Казахстана было пять поражений подряд. То есть раскладная команда.

Он ее принял и тоже получил пять проигрышей. Разве это не раскладная сборная? Ничего не поменялось, значит?

– Выходит, что нет.

– Ну вот. Черчесову пора бы уже научиться правильно выражать свои мысли, чтобы люди его понимали с первого раза и не обижались.

– При Адиеве Казахстан играл симпатичнее?

– Да, потому что Адиев – другой человек. У него другой подход к футболистам.

– Какой?

– Он более человечный. Адиев умеет найти ключик к каждому футболисту, подход. А Черчесов этого делать не будет, – сказал бывший футболист «Амкара» Алексей Попов.