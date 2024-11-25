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Черчесов о работе в сборной Казахстана: «Оценка – на двоечку. Но идет работа, которая не видна. Нельзя было рассчитывать, что всех проедем»

Станислав Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана.

Под руководством российского специалиста команда проиграла 5 из 6 матчей на групповом этапе Лиги наций и один раз сыграла вничью. Разница мячей в играх турнира – 0:15. Набрав 1 очко, сборная заняла последнее место в группе 3 дивизиона В.

– Какую задачу ставили ваши работодатели перед вами?

– Результат определяется в двух плоскостях: то, что на таблице – можно смело поставить тройку с минусом. А что внутри мы делали – работа идет, которая не видна. Но перестройка идет полным ходом.

Когда принимаешь команду, жеребьевка уже прошла, и ты знаешь, с кем придется играть. Мы когда это обсуждали с президентом [федерации], естественно, желание сохранить прописку есть, желание намного лучше выглядеть есть. Но рассчитывать на то, что мы всех проедем, конечно, нельзя было.

Тогда выстраивается стратегия, что для нас важнее: любым путем за очки побороться и в конце концов оказаться на последнем месте, потому что соперник объективно сильнее. Или команду готовить к отборочному этапу чемпионата мира. Такой определенный шпагатик надо было делать. Знакомиться, готовить, перестраивать.

– Вас могли после таких результатов уволить? Вы же рисковали.

– Рискуешь ты всегда. Еще ни разу не было, чтобы ты пришел в какую‑то команду, где все в розовом цвете. У меня такого не было. Поэтому ты знаешь, что тебя ждет.

Я не один, есть тренерский штаб, мы все просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка – на двоечку. Но внутри работа идет, мы взяли четверых игроков из молодежной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника, – сказал главный тренер сборной Казахстана.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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Федерация футбола Казахстана
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