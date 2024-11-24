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Черчесов об РПЛ: «Мы медленнее на порядок. Наверное, я единственный тренер в России, который может сравнить. Нам надо работать»

Станислав Черчесов отметил низкие скорости в Мир РПЛ.

«Был я вчера на матче ЦСКА – «Ростов» и скажу вам так… Ну уж больно бросается в глаза… Вот только что ты играл со сборными Австрии и Норвегии – скорость. Особенно переключение из обороны в атаку. Мы медленнее на порядок. Индивидуальное мастерство мы не берем, но на чужой половине теряешь мяч, пять секунд – уже мяч у тебя в воротах.

Это не хорошо и не плохо. Просто, наверное, сейчас я являюсь единственным тренером в России, который может это сравнить. В этом плане нам надо работать», – сказал тренер сборной Казахстана.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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