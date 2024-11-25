  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черников об РПЛ: «Российским тренерам стоит доверять немного больше. Советская школа всегда была топовой»
5

Черников об РПЛ: «Российским тренерам стоит доверять немного больше. Советская школа всегда была топовой»

Александр Черников считает, что в Мир РПЛ не хватает российских тренеров.

Ранее Сергей ЮранСергей Ташуев, Андрей Кобелев и другие высказывали недовольство, что клубы РПЛ приглашают малоизвестных иностранных специалистов, не давая шансов отечественным тренерам.

«Не хотелось бы давать никому оценок. Просто считаю, что стоит немного больше доверять российским специалистам.

Всегда советская школа была топовой», – отметил полузащитник «Краснодара» и сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Черников
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Ташуев
logoСергей Юран
logoАндрей Кобелев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Терехин о «Спартаке»: «Может, лучше российского тренера поставить? Аленичева, Парфенова или Юрана. Мостовой завершает обучение. Хуже не будет»
3419 октября, 22:12
Глава РПЛ Алаев: «Для нас российская тренерская школа – номер один. Чем больше наших специалистов будет у нас работать, тем лучше»
911 октября, 12:50
Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Давно говорил, что они не нужны. Надо доверять своим, а не привозить кого-то. «Зенит» дал поработать Семаку, нужно брать пример»
5129 сентября, 10:03
Сергей Юран: «Зенит» на 1-м месте – российский тренер. «Краснодар» на 2-м – российский тренер. «Локомотив» на 3-м – российский тренер. И для чего нам иностранцы здесь?»
4727 сентября, 17:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пике заявил, что Лопетеги и Рамос просили его извиниться из-за позиции по независимости Каталонии. Футболист выбросил «в мусорное ведро» бумагу от экс-тренера Испании
712 минут назад
Салах о контракте с «Ливерпулем»: «Уже почти декабрь, а я не получал предложений. Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем»
3029 минут назад
«Зенит» выиграет РПЛ с вероятностью 64,3%. Шансы «Краснодара» – 28,7%, «Локо» – 5,3%, «Спартака» – 1,1% (Opta)
2045 минут назад
Аморим заставил игроков «МЮ» поблагодарить фанатов после ничьей с «Ипсвичем»
858 минут назад
Нагучев о критике гендиректора «Пари НН»: «Моя профессия и Конституция дают мне право на мнение. 40 тысяч пустых кресел кричат, что вы плохо делаете работу. Кто дал право так распоряжаться клубом?»
105сегодня, 09:06
Первый в истории Спортса’’ праздничный квиз! Отмечаем день рождения 2 декабря на «ВТБ Арене»
сегодня, 09:00
«Мадриду» интересен Субименди из «Сосьедада», отступные – 60 млн евро. Родри не рассматривают
27сегодня, 08:59
Кин об «МЮ»: «Сейчас это середняк АПЛ. Многие клубы серьезно опережают его. Амориму предстоит огромная работа»
11сегодня, 08:43
Барко заявил, что мог перейти в «Зенит»: «Больше заинтересовался предложением «Спартака» – это великий клуб»
69сегодня, 08:26
Джикия намерен вернуться в сборную: «Нужно хорошо подготовиться, чтобы рассматриваться. Обязательно с Карпиным созвонимся и обсудим»
17сегодня, 08:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Матч с Мексикой в 2025-м маловероятен. Мы были в контакте, но сейчас нет активных переговоров». Генсек РФС Митрофанов о сборной России
3 минуты назад
«РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Сильная лига с хорошими легионерами и российскими игроками». Хавбек «Спартака» Маркиньос о чемпионате России
515 минут назад
ЦСКА сыграет с «Рубином». Армейцы, приходите на кубковый домашний матч против казанцев!
21 минуту назадРеклама
Титов о Соболеве в «Зените»: «Он ушел за чемпионством – команда идет первой. Возможно, отчасти прав. Александр – не спартаковец. Вот для меня такой переход был бы дикостью!»
747 минут назад
Виктор Булатов: «Руководство «Спартака» должно рассказывать историю клуба новым игрокам, легионерам. Стоит уважать мнение заслуженных спартаковцев»
9сегодня, 09:21
Карасев обслужит игру «Ростов» – «Спартак» в Кубке России, Кукуян назначен на матч «Локомотив» – «Динамо»
5сегодня, 08:48
Александр Мостовой: «Все, что я прогнозирую, сбывается. «Спартак» еще нервы потреплет – по составу не уступает, должен быть железно в тройке РПЛ»
12сегодня, 08:36
«Угальде на позиции центрфорварда – лучший кандидат. Начал забивать, используя свои лучшие качества». Шалимов о форварде «Спартака»
3сегодня, 07:59
Джикия о результативности Соболева в «Зените»: «Нужно влиться в коллектив, хорошо провести сборы – и все будет хорошо»
6сегодня, 07:46
Назначение ван Нистелроя – приоритет «Лестера». Клуб также рассматривает Мойеса (Руди Галетти)
18сегодня, 07:34