Черников об РПЛ: «Российским тренерам стоит доверять немного больше. Советская школа всегда была топовой»

Александр Черников считает, что в Мир РПЛ не хватает российских тренеров.

Ранее Сергей Юран , Сергей Ташуев , Андрей Кобелев и другие высказывали недовольство, что клубы РПЛ приглашают малоизвестных иностранных специалистов, не давая шансов отечественным тренерам.

«Не хотелось бы давать никому оценок. Просто считаю, что стоит немного больше доверять российским специалистам.

Всегда советская школа была топовой», – отметил полузащитник «Краснодара » и сборной России.