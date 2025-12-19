  • Спортс
0

Рэпер IceKeeper о треке про 4 сэйва Сафонова: «Важное событие для несправедливо отстраненной от спорта России»

Французский рэпер IceKeeper рассказал, как написал трек про вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который отбил 4 пенальти в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

— Только позавчера Сафонов отразил четыре пенальти — и вы уже выпускаете песню! Как вы пришли к идее написать трек о российском голкипере?

— Мой друг, это был чистый адреналин! Я сидел перед телевизором, и когда Сафонов зарешал, поймал свой шанс — я понял, что больше мне стесняться нельзя, нужно творить. Демок у меня было много, с музыкой проблем не возникло, а слова сложились сами на эмоциях.

В Париже футбол — это жизнь, а Сафонов добавил в него русского шарма. И теперь о нем говорит весь мир!

— Знаете ли вы, что ваша песня особенно полюбилась россиянам?

— Я вижу комментарии на русском, перевожу их и понимаю реакцию. Как я понял, позавчерашняя победа — важное событие для России, которая сейчас несправедливо отстранена от спорта. Я отправил трек на площадки, но не знаю, когда он там прогрузится, поэтому пока решил залить в соцсети как есть.

На самом деле такое внимание немного неожиданно, но в то же время приятно, что мое творчество оценили. Потому что я долгое время писал и играл только для близких, стеснялся, не понимал, кому это нужно.

— Дальше ждем альбом про Сафонова?

— Я все же болельщик «ПСЖ», и, может, лучше написать про каждого игрока? Но, наверное, для этого нужно, чтобы моя команда снова выиграла все титулы. Я верю в ребят и уже начинаю накидывать рифмы (смеется), – сказал рэпер.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
