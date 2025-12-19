Фанаты «Твенте» и «Спакенбурга» устроили массовую драку после матча Кубка Нидерландов. Болельщики выбежали на поле, охране пришлось вмешаться

Фанаты «Твенте» и «Спакенбурга» устроили массовую драку после матча.

В Нидерландах произошла массовая драка болельщиков.

В четверг вечером на стадионе «Спортпарк де Вестмаат» состоялся матч второго раунда Кубка Нидерландов, в котором любительский «Спакенбург» принимал клуб Эредивизи «Твенте ». «Спакенбург» проиграл «Твенте» со счетом 3:6.

После финального свистка произошла массовая драка между фанатами обеих команд.

Согласно протоколам, болельщики хозяев вместе пробрались на небольшую гостевую трибуну, где располагались фанаты «Твенте». Это привело к столкновению и, в конечном итоге, к массовой драке, после чего пришлось вмешаться охране.

Фанаты «Спакенбурга» выбежали на поле и спровоцировали болельщиков гостей, которые отреагировали на это.