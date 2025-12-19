  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бенфика» возмутилась из-за пенальти «Спортинга», назначенного на 113-й минуте матча с «Санта-Кларой»: «Это происходит каждый раз, когда они не выигрывают. Итог турнира решается до его начала»
2

«Бенфика» возмутилась из-за пенальти «Спортинга», назначенного на 113-й минуте матча с «Санта-Кларой»: «Это происходит каждый раз, когда они не выигрывают. Итог турнира решается до его начала»

«Бенфика» недовольна судейством в матче «Спортинга».

«Бенфика» выступила с критикой судейства в матче «Спортинга» с «Санта-Кларой» в 1/8 финала Кубка Португалии (3:2). 

Лиссабонцы сравняли счет с пенальти на 16-й добавленной ко второму тайму минуте, играя в большинстве.

Арбитр Жоау Педру Пиньейру 9 минут ждал решения ВАР, а после этого посмотрел повтор и назначил 11-метровый – за то, что игрок «Санта-Клары» коснулся лица Мортена Юлманда из «Спортинга» во время подачи со стандарта. Эпизод случится на 91-й минуте, а пенальти был назначен на 113-й.

Луис Суарес Чаррис реализовал пенальти, а победный мяч гости забили через две минуты.

«Еще один скандальный эпизод. То, что произошло в матче Кубка Португалии на Азорских островах, недопустимо и неприемлемо для авторитета португальского футбола. 12 минут понадобилось, чтобы найти пенальти в пользу все той же команды.

На том же самом поле, где в прошлом году очевиднейший пенальти против «Спортинга» даже не удостоился внимания ВАР, и где уже в этом сезоне победа была одержана после фантомного углового. Феномены, которые происходят каждый раз, когда «Спортинг» не выигрывает.

Кто-то должен понести ответственность за этот полный подрыв доверия, который убивает португальский футбол. Нет никакого смысла в такой плотности календаря, если итог соревнования решается еще до его начала», – говорится в заявлении «Бенфики».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...31810 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Бенфики»
видеоповторы
logoСпортинг
logoБенфика
logoЛуис Суарес Чаррис
Жоау Педру Пиньейру
logoвысшая лига Португалия
logoсудьи
logoКубок Португалии
logoСанта-Клара
logoМортен Юлманд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» сыграет с «Болоньей», «Наполи» победил «Милан»
2 минуты назад
Глава «Царьграда» Малофеев о Сафонове: «Великий русский хоккеист Овечкин, устанавливая рекорд НХЛ, прямо сказал, что он русский. Русский футболист вписал имя в историю. Русские, вперед!»
37 минут назад
Андрей Талалаев: «Успех «Балтики» больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги»
51 минуту назад
Мусаев – Winline тренер РПЛ 2-й месяц подряд. Он опередил Талалаева, Семака и Галактионова
сегодня, 07:15
Андрей Талалаев: «Журя Гусева, Слуцкий не замечает бревна в собственном глазу. Это не по-мужски. Устанавливать нормы морали могут люди, которые сами их не нарушают»
сегодня, 06:40
Сафонова называют новым Яшиным, Мареска может сменить Пепа, «Локо» не отдал Баринова за 0,5 млн евро, «Наполи» выбил «Милан» и вышел в финал Суперкубка и другие новости
сегодня, 06:10
Тер Стеген не планирует уходить из «Барсы» зимой. Нагельсманна устроит, если вратарь будет играть только в Кубке Испании (Marca)
сегодня, 06:05
Чем занимаются легенды футбола нулевых на пенсии? Разбираемся в новом тесте
сегодня, 06:00Тесты и игры
Орлов о Глушенкове: «Один из лучших в «Зените» по пониманию игры. Не понимаю логики его замен»
сегодня, 05:43
Агент о цене за Глебова: «Явно выше 8 млн евро»
сегодня, 05:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Валенсия» сыграет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
6 минут назад
Фанаты «Твенте» и «Спакенбурга» устроили массовую драку после матча Кубка Нидерландов. Болельщики выбежали на поле, охране пришлось вмешаться
23 минуты назад
«Рома» хочет подписать Распадори зимой и контактирует с его окружением. У форварда «Атлетико» 2+1 в 13 играх
сегодня, 07:40
Рэпер IceKeeper о треке про 4 сэйва Сафонова: «Важное событие для несправедливо отстраненной от спорта России»
сегодня, 06:59
Семин об Агкацеве: «Может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. Матвей показывает, что в футболе все возможно»
сегодня, 06:18
Экс-вратарь «ПСЖ» Лама о Сафонове: «Доказал, что можем на него рассчитывать. Он прошел процесс адаптации»
сегодня, 05:27
Хавбек «Ман Сити» Эчеверри интересен другим клубам. Аренду в «Байере» могут расторгнуть из-за дефицита игровой практики
сегодня, 04:59
Газизов назвал Мусаева тренером года: «Завоевал чемпионство и остался на первом месте после осенней части сезона»
сегодня, 04:41
«Дзюба удивляет: в российском футбола 37 лет — это уже пенсия». Вингер «Акрона» Пестряков об одноклубнике
сегодня, 04:29
Агент о том, готов ли Боккетти возглавить «Спартак»: «У него контракт с «Аталантой» U23, но красно-белые и Москва всегда будут для него домом»
сегодня, 03:58