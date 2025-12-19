«Бенфика» возмутилась из-за пенальти «Спортинга», назначенного на 113-й минуте матча с «Санта-Кларой»: «Это происходит каждый раз, когда они не выигрывают. Итог турнира решается до его начала»

«Бенфика» недовольна судейством в матче «Спортинга».

«Бенфика» выступила с критикой судейства в матче «Спортинга» с «Санта-Кларой» в 1/8 финала Кубка Португалии (3:2).

Лиссабонцы сравняли счет с пенальти на 16-й добавленной ко второму тайму минуте, играя в большинстве.

Арбитр Жоау Педру Пиньейру 9 минут ждал решения ВАР, а после этого посмотрел повтор и назначил 11-метровый – за то, что игрок «Санта-Клары» коснулся лица Мортена Юлманда из «Спортинга» во время подачи со стандарта. Эпизод случится на 91-й минуте, а пенальти был назначен на 113-й.

Луис Суарес Чаррис реализовал пенальти, а победный мяч гости забили через две минуты.

«Еще один скандальный эпизод. То, что произошло в матче Кубка Португалии на Азорских островах, недопустимо и неприемлемо для авторитета португальского футбола. 12 минут понадобилось, чтобы найти пенальти в пользу все той же команды.

На том же самом поле, где в прошлом году очевиднейший пенальти против «Спортинга» даже не удостоился внимания ВАР, и где уже в этом сезоне победа была одержана после фантомного углового. Феномены, которые происходят каждый раз, когда «Спортинг» не выигрывает.

Кто-то должен понести ответственность за этот полный подрыв доверия, который убивает португальский футбол. Нет никакого смысла в такой плотности календаря, если итог соревнования решается еще до его начала», – говорится в заявлении «Бенфики».